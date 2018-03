Joakim Stougaard-Nexø er årsag til, at den 51-årige Kenneth Olsen lever endnu. Den unge hjerteredder kæmpede for at få livet tilbage, da Kenneth Olsen fik hjertestop. Privatfoto

20-årige hyldes som Hjerteredder

- Joakim kommer kørende i bil og ser, der er noget galt. Han springer ud af bilen og starter straks hjertemassage. Han får to ældre mænd til at skynde på ambulancen. De mener fortsat, at det kan være lige meget, da han ingen puls har! Joakim råber og skriger på hjælp af forbipasserende på cykel få meter derfra. Uden at nogen reagerer.

- Jeg fik det indtryk, at den unge mand der stod med blod på hænderne og lidt i ansigtet, havde gjort en særlig indsats. Der var mange indtryk - grimme indtryk - men jeg fornemmede, at det var ham, jeg kunne takke for, at min mands hjerte kom i gang igen. Jeg får givet ham et hurtigt kram, da helikopteren er lettet, inden jeg og min datter bliver kørt hjem for at mødes med min mands søn og kæreste, der var i nabolaget. Herefter kører vi til Riget.