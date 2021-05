Der er risiko for skybrud i den vestlige og nordvestlige del af Sjælland. Arkivfoto

Varme, torden og skybrud på vej

Varmen er krøbet ind over Danmark efter et yderst koldt forår. Men med varmen følger også risiko for tordenbyger. Det fortæller Danmarks Meteorologiske Institut.

Allerede fra søndag eftermiddag er der risiko for, at regn, torden og skybrud rammer dele af Vest- og Nordvestsjælland.

Derfor har DMI også udsendt et varsel. Varslet gælder fra søndag klokken 15 og indtil midnat.

- Et område med kraftige tordenbyger ligger til middag over Holland, og har kurs mod Danmark. Ud på eftermiddagen kan de første byger nå den sydvestlige del af landet, hvorefter de breder sig mod nord og nordøst i løbet af aftenen og natten.

Bygerne kan stedvis blive ret intense, med både hagl, torden og kraftige vindstød! Om vi når kriteriet for skybrud (mere end 15 mm regn på 30 minutter) er dog usikkert, og derfor er der lige nu udsendt et DMI-risiko for skybrud, fortæller meteorolog Lars Henriksen.

- Uanset skybrud eller ej, så vil der stedvis komme en del regn, torden og kraftige vindstød, så vær forberedt på det, understreger han.