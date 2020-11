Foto: Kenn Thomsen

På tyvetogt i stjålet bil: Nu er dommen faldet

Midt-Sydsjælland - 27. november 2020

Tilbage i maj i år blev to mænd på 39 og 33 år anholdt og sigtet for en lang række tyverier, indbrud og andre lovovertrædelser. I går faldt der dom i sagen, og de to mænd kan nu begge se frem til længere fængselsstraffe, skriver politiet i en pressemeddelelse.



De to mænd er dømt for i perioden fra den 2. april 2020 og frem til deres anholdelse den 18. maj 2020 at have begået en række tyverier og indbrud hos private flere steder på især Sydsjælland.

Politiet fik sat en stopper for dette, da de to mænd efter intensiv efterforskning blev anholdt i maj. Denne dag kørte de to mænd rundt i en stjålen Audi.

Listen over deres overtrædelser er lang og broget og tæller blandt andet indbrud, tyveri, hæleri, hærværk, overtrædelse af færdselsloven, overtrædelse af knivloven, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og overtrædelse af våbenloven.

Sagen, der har været for retten i flere dage, endte med, at den 39-årige blev idømt en tillægsstraf på 4 år og 2 måneder, og den 33-årige blev idømt en tillægsstraf på 1½ år. Forskellen på deres straffe skyldes, at den 39-årige også blev fundet skyldig i at være brudt ind i et hus og have stjålet et våbenskab med riffel og ammunition, som han efterfølgende transporterede på offentligt tilgængeligt sted.

Begge de to dømte har siddet varetægtsfængslet siden deres anholdelse i maj. De skal også betale et erstatningsbeløb til de forurettede. Den 33-årige modtog dommen, mens den 39-årige udbad sig betænkningstid.