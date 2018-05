Se billedserie Det er nemmere at cykle i flok, man får mere ud af træningen og så er der herligt, socialt samvær både inden, under og efter løbet. Foto: DGI/Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov

RIDERS giver solomotionister deres eget hold

Medieløbet - 08. maj 2018 kl. 16:25 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

cykelløb: I Danmark lærer vi næsten at cykle, før vi kan gå, og op mod en halv million danskere foretrækker da også cyklen, når de vil dyrke motion, men kun omkring 45.000 danskere dyrker cykling som medlem af en klub eller forening. Det vil DGI gerne lave om på gennem projektet »RIDERS«, der er et cykelhold for alle de cykelmotionister, som kører alene.

»RIDERS« er en del af kampagnen »Bevæg dig for livet«, og konceptet blev testet af ved en række cykelløb sidste år i sensommeren. »RIDERS« er et cykelhold for alle de cykelmotionister, der ikke er tilknyttet et hold eller en klub men som gerne vil køre i et samlet felt, når de deltager i et af de mange motionscykelløb, som arrangeres rundt omkring i Danmark.

- Det er fantastisk at cykle sammen, og derfor har vi skabt »RIDERS«, fortæller Ulrich Gorm Albrechtsen, som er visionsprogramleder hos DGI Cykling.

»RIDERS« har en række ambassadører. Det er frivillige, erfarne amatørcykelryttere, der stiller op som holdkaptajner ved udvalgte cykelløb for at køre sammen med nybegyndere eller soloryttere, der gerne vil køre sammen med andre.

- Hvis man er nybegynder, så finder man ud af, hvor godt og hyggeligt det er at cykle sammen. Ambassadørerne tager hånd om en, giver tip og gode råd, og ingen bliver efterladt alene ude på ruten, siger Ulrich Gorm Albrechtsen.

Du er ikke alene i modvinden

- Mange cykelløb handler om at køre om kap og komme først, men ambassadørerne skal tilsidesætte deres egne behov og primært køre for at skabe et godt løb for andre. De er garanter for, at du som nybegynder får en god oplevelse og erfaring med at køre i et felt, hvor man jo kører ganske tæt. Derfor kan det godt være lidt stressende den første gang, men når man har lært det, så finder man ud af, hvor fedt det er at cykle med andre, siger Ulrich Gorm Albrechtsen og uddyber:

- Det bliver meget nemmere, når man ikke ligger derude i modvinden helt alene. Man får mere ud af sin træning og har også noget socialt samvær med andre.

En anden fordel ved at køre med i en »RIDERS«-gruppe er desuden, at grupperne kører med fartholdere, så man på forhånd ved, hvilken gennemsnitsfart, der forventes.

- Det handler igen om, at man som nybegynder skal føle sig tryg ved at køre i et felt. Når vi siger, at vi kører med en gennemsnitsfart på 25 kilometer i timen, så holder vi den, siger Ulrich Gorm Albrechtsen.

RIDERS i Medieløbet

Målet er at rulle »Bevæg dig for livet - RIDERS« ud til 50 udvalgte cykelløb rundt omkring i Danmark i sæsonen 2018. Det er 50 cykelløb, der er udvalgt i samarbejde med DGIs 13 landsdelskontorer. Foreløbig er der 12 løb i kalenderen, hvor »RIDERS« stiller op. På Sjælland er det »Stjerneløbet« i Roskilde den 3. juni og »Medieløbet«, som Sjællandske Medier er medarrangør af, der foregår den 2. september, men flere kommer til, og de kan alle ses på listen over begivenheder i den Facebook-gruppe, hvor RIDERS-fællesskabet organiseres.

DGI og de øvrige samarbejdspartnere bag »Bevæg dig for livet«, har store forventninger til »RIDERS«.

- Ja, det har vi. Det er tanken, at »RIDERS« skal blive et uforpligtende fællesskab. Derfor har vi også vores eget område, en zone i start- og målområdet, ved de cykelløb, hvor vi er med. Her samles man inden afgang og her kan man også hygge lidt bagefter, så man ikke står der helt alene med sin grillpølse, siger Ulrich Gorm Albrechtsen.