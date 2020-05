S-tog passager befamlet i skridtet

Nordsjællands Politi har med overvejende stor sandsynlighed fået identificeret efterlyst mand, der befamlede kvinde i skridtet.

Nordsjællands Politi efterlyste tidligere i dag den formodede gerningsmand til en hændelse, hvor en 24-årig kvinde blev befølt i skridtet i et S-tog – den pågældende er nu med overvejende stor sandsynlighed blevet identificeret

Tidligere i dag efterlyste Nordsjællands Politi en mand, der var mistænkt for at have befølt en kvinde i skridtet uden på tøjet i et S-tog.

Den pågældende er sidenhen med overvejende stor sandsynlighed blevet identificeret, idet den formodede gerningsmand selv har henvendt sig til politiet med henblik på snarest at møde ind på en politistation og afgive forklaring. Nordsjællands Politi afmelder derfor efterlysningen.

Efterlysningen bestod blandt andet af fotos af den formodede gerningsmand fra S-toget, og Nordsjællands Politi opfordrer medier og andre, der måtte have delt efterlysningen, til at slette eller sløre billederne af den nu tidligere efterlyste mand fra hjemmesider, sociale medier og lignende.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.