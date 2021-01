Emma miste sin mor: "Det var fantastisk, at min lærer havde det i baghovedet"

Lærere, pædagoger og skoleledere mangler redskaber og viden til at hjælpe børn i sorg. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for Kræftens Bekæmpelse.

I alt 671 skoleledere og lærere fra hele landet svaret på undersøgelsen. Her svarer over 60 procent af skolerne, at de mangler bedre redskaber til at hjælpe børn i sorg.

Ifølge Claus Hjortdal, der er formand i Skolelederforeningen, så er det ikke bare en udfordring at tale om sorg for de medarbejdere, der møder eleverne i klasselokalet – men generelt i samfundet:

- Det er rigtig, rigtig svært at håndtere sorg. Vi har en kultur i Danmark, hvor vi ikke er gode til at håndtere sorg. Vi føler os fremmede over for folk, der sørger, siger han til Radio4 Morgen tirsdag den 19. januar.

Alligevel understreger Claus Hjortdal, at skolerne kan gøre det bedre.