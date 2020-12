20-årig mistænkt for narkokørsel

En 20-årig mand fra Virum blev natten til søndag standset af politiet på Nybrovej 410 ud for Sofienholm i Lyngby.

Han var mistænkt for at køre bil i narkopåvirket tilstand. Politiets narkometertest var positiv og derfor blev den 20-årige anholdt kl. 01.11 og bragt til sygehuset for at få taget en blodprøve til sagen.