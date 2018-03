Vestergaard løber langt på literen

- Jeg kendte mange på holdet i forvejen, og at træne to gange i stedet for fire gange om ugen tiltaler mig. Jeg stiler ikke efter at komme til at spille i højere rækker, det vil kræve at man er meget væk, og det har jeg prøvet, Nu har jeg tid til familie, venner og kæreste, samtidig med, at jeg alligevel udvikler mig som fodboldspiller på et fint niveau, siger 23-årige Mikkel Vestergaard, der læser pædagogik på Campus Carlsberg - og netop har bestået sit første praktik-forløb.