Fodbold. Danmarksserien. Holbæk-Skjold Birkerød. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Uro ulmer efter oprykning

Lokalsport - 23. maj 2019 kl. 00:28 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Bold- & Idrætsforening har netop fejret oprykninger for klubbens to bedste mandskaber - til henholdsvis 2. division og serie 1. Men ikke alt er glans og jubeldans i danmarksserieklubben.

En række spillere har luftet deres utilfredshed med manager Morten Skovby over for klubbens bestyrelse, der tirsdag aften holdt møde. Utilfredsheden blev luftet før søndagens oprykning, og den kom bag på HB&I-formand Johnny Vejlebo Nielsen.

- Jeg blev inviteret til en snak med nogle af spillerne, kort efter at vi forlængede aftalen med Skovby. Pludselig fik jeg at vide, at der var spillere, der var utilfredse med Skovby, så jeg var fuldstændig desorienteret, fortæller formanden, der også beretter om splid i spillertruppen.

- Jeg havde en lang snak med en gruppe af spillere, og det var dybt uforståeligt for mig. Det var nogle få i spillertruppen, som åbenbart har andre ambitioner end klubben. Det har desværre været medvirkende til at der er skabt ballade i spillertruppen, lyder det fra formanden.

Utilfredsheden ulmer ikke kun blandt spillerne. Den tidligere HB&I-formand, andetholdstræner og nuværende U19-træner Brian Bo Jensen bekræfter, at en del af trænerne ikke ønsker at blive i klubben, hvis Skovby fortsat står i spidsen for førsteholdet.

- De frem trænere og ledere omkring U19-holdet vil i hvert fald ikke forlænge deres aftaler. Og det er specifikt på grund af samarbejdsvanskeligheder med Skovby, siger Brian Bo Jensen.

Ifølge Nordvestnyts oplysninger har omkring 12 spillere fra førsteholdstruppen og en række trænere skrevet under på et brev til bestyrelsen, hvor man giver udtryk for utilfredsheden.

HB&I-formanden ærgrer sig over situationen og understreger, at han ikke vil stille sig i vejen for et formandsskifte.

- De kan komme og bede om min stol, så kan de få den. Hvis der kommer én, der er dygtigere end mig, så skal han da have den. Lige som jeg ville gøre i min virksomhed, så kunne jeg få tid til at slå græs derhjemme. I min verden er det ren kannibalisering. Det er så grimt. Der sidder nogle mennesker, der ikke kan tåle succes, fordi de ikke selv er en del af den. Og det ærgrer mig, at det er kommet ud, for vi burde være euforiske, siger Johnny Vejlebo Nielsen.

Anfører Ferdinand Bangsgaard ønsker ikke at udtale sig om sagen og understreger, at »det ordner vi i klubben«.