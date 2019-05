Yussef al-Baldawi. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

United-sejr og nederlag til Fårevejle og Raklev

Lokalsport - 04. maj 2019 kl. 12:09 Af Michael Hansen, Simon Ydesen og Lasse Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk United tog en 4-3 sejr i fredagens serie 1-kamp på hjemmebane i Tuse mod B73 Slagelse.

Det var en kamp som bølgede frem og tilbage, hvor gæsterne bragte sig foran efter 10 minutters spil, Den føring holdt kun syv minutter, hvor Fazil Keskin fandt Mahmoud Rakha, som udlignede. Gæsterne svarede dog tilbage ved Sean Karalic, som atter bragte B73 i front med syv minutter til pausen. Den føring blev hurtigt udlignet, da Fazil Keskin havde næstsidste fod på Youssef Al-Baldawis udligning tre minutter senere.

I kampens slutfase blev der atter spænding om sejren, da gæsterne reducerede til 4-3 efter 87 minutter. Tættere på kom gæsterne ikke, og Holbæk United tog en 4-3 sejr. Med aftenens sejr rykker Holbæk United over nedrykningsstregen et point foran Holmegaard.

Fårevejle-spillerne forlod skuffede kunstgræsbanen på Næstveds træningsanlæg efter forgæves at have kæmpet for at få point med hjem fra den svære udekamp i serie 1. Umiddelbart så det ud til, at Victor Vejlø skulle blive dagens mand i skysovs for gæsterne, for hans 1-1-scoring så ud til at kaste point af sig. Det vil sige lige indtil Næstved satte et flot angreb sammen i slutminutterne og Damjan Krajisnik gjorde det til 2-1 med sin anden scoring i kampen.

- Vi fik langt hen ad vejen spillet kampen, som vi gerne ville, men jeg må også bare sige, at det var banens klart bedste spiller, der afgjorde det til 2-1. Det var en skam, at vi ikke lige havde marginalerne med os, konstaterer Fårevejle-assistenten Thomas Larsen.

Der var vigtige point på spil for de to hold, da Raklev var på besøg i Solrød i fodboldens serie 1.

Efter 27 minutter blev Raklevs unge målmand, Christoffer Hanghøj, tvunget til at hive bolden ud af netmaskerne, da Solrød havde bragt sig foran. Hjemmeholdet kunne gå til pause med en føring på et enkelt mål i et meget lige opgør.

Det så længe ud til, at Solrød skulle stikke af med alle tre point, indtil otte minutter før tid. Her stod Josvein Sivertsen klar i feltet og sparkede en nedfaldsbold i mål. Med kort tid tilbage af kampen pressede Raklev på for at sikre sig alle tre point, men tilfældighederne ville det anderledes. I dommerens overtid gik det galt i Raklevs forsvar og hjemmeholdet kunne bringe sig foran igen, hvilket sikrede dem tre point,

- Det var super ærgerligt at tabe kampen, vi er lidt kede af nederlaget. De fik et dumt mål i overtiden efter en halvleg, hvor vi havde styret spillet og haft mulighederne for at score flere mål, fortalte Raklev-træner Morten Nielsen.