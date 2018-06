Undløse og Høng sikrer sig overlevelse

Høng er efter 0-0 mod Vordingborg og en sejr til Gørslev på 8-2 over Dianalund/Stenlille sikker på at blive mindst nummer ssyv i pulje fire. Her kan Storebælt på ottendepladsen maksimalt nå 27 point.

Det der redder Undløse, er at der nu kun kan nå at rykke et hold øst for Storebælt ned fra 2. division. Det begrænser antallet af nedrykkere ned igennem rækkerne. Samtidig er der to hold fra Lolland-Falster (Systofte og LUIF), der rykker ned fra sjællandsseriens pulje 2. Det reducerer nedrykningen i rækkerne under med to hold i hver række.