Undløse banket ud af pokalen

Herlev, der efter alt at dømme slutter på tredjepladsen efter Slagelse og Holbæk i danmarksseriens pulje 1, kom foran på et gennemspillet angreb allerede efter et par minutter, og selv om den unge Undløse-keeper Lasse Jensen, der i forrige pokalrunde snuppede tre straffespark i sejren over Roskilde KFUM, igen viste klassen med et par store redninger - det ene på straffespark - kunne Herlev gå til pausen med en sikker føring på 0-4 efter total dominans over for et energisk kæmpende men prisgivet hjemmehold på den tørkeramte hårde bane.