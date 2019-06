Morten Skovby er uenig i flere kritikpunkter rettet mod ham. Foto: Mie Neel

Udskældt manager uenig i kritikpunkter

Lokalsport - 15. juni 2019 kl. 12:55 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæks manager Morten Skovby er blevet omdrejningspunkt i en intern konflikt i klubben, som foreløbigt ser ud til at kulminere med en ekstraordinær generalforsamling mandag, hvor formålet er at indsætte en ny bestyrelse, der skal fyre manageren.

Selv har Morten Skovby forholdt sig tavs, men nu vælger han alligevel at kommentere enkelte punkter.

- Selv om det har været svært, har jeg prøvet at holde mig til opgaverne på banen og have fokus på holdet. Jeg vil meget gerne bevare en sober tone. Men i spillernes læserbrev er der faktuelle ting, der ikke er helt korrekte. Det kræver en kommentar og må ikke stå alene, forklarer Holbæk-manageren.

Morten Skovby har undervejs i den noget usædvanlige sag undret sig over den kritik og mistillid, den siddende bestyrelse har været udsat for.

- Der bliver sagt, at bestyrelsen ikke har gjort det godt nok. Men siden spillernes kritik kom har den arbejdet hårdt dag og nat for at høre begge sider af konflikten og finde en løsningsmodel. Alle parter er blevet hørt, og til sidst har en enig bestyrelse så truffet en beslutning. Så kan man selvfølgelig være enig eller uenig, men at kritisere undersøgelsesproceduren er forfejlet, mener Morten Skovby, der er helt enig i, at forslaget om ansættelse af en sportschef som bindeled mellem træner og bestyrelse, er vejen frem.

Aldrig nægtet en snak

Holbæks manager studsede også over, at der i spillernes læserbrev blev givet udtryk for, at Skovby ikke ønskede at gå i dialog med spillerne - og at spillerne ikke vidste, hvor de skulle gå hen med deres kritikpunkter.

- Jeg har aldrig nogensinde nægtet at snakke med spillerne. Jeg vil forvente at blive kontaktet, hvis nogen har problemer med min ledelsesstil eller taktiske dispositioner. Men de henvendelser har jeg aldrig fået. Heller ikke Asger Madsen, som tidligere har været elitechef, er mig bekendt blevet kontaktet. Senest havde vi individuelle spillersamtaler med 28 spillere i december, og jeg har også månedlige én til én-samtaler med anføreren, men ikke på noget tidspunkt har jeg hørt kritik, fortæller Morten Skovby.

Han blev første gang gjort opmærksom på utilfredsheden blandt en del af spillerne i truppen for en måned siden og tog så initiativ til et møde med anfører Ferdinand Bangsgaard og Mikkel Jensen fra det nyoprykkede danmarksseriehold.

- På mødet anbefalede jeg at løse problemerne internt i spiller/trænergruppen, og jeg foreslog også et spillerudvalg, der jævnligt kunne mødes med trænergruppen for at kunne tage eventuelle problemer i opløbet. Med 28 spillere i truppen og 10 ledere er ingen selvfølgelig ufejlbarlig, og der vil opstå problemer. Men man må bare ikke samle dem til bunke, som det måske er sket nu, siger Holbæks cheftræner.

Ødelægger forberedelser

Han er rigtig ked af, at forberedelserne til den kommende sæson i 2. division og serie 1 er sat helt i bero på grund af konflikten.

- Allerede nu skulle vi søge om kontrakt-status, lave aftaler med spillerne og eventuelt finde fortærkninger udefra. Den proces er ikke i gang endnu, lyder det fra Skovby, som kalder det imponerende, at den øvrige trup, trods de interne problemer, har været fokuseret og har kunnet levere på banen.

- Stærkt gået ef gruppen, der har været meget igennem og har kæmpet for at holde sig uden for debatten.

