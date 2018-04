Tuse tog et enkelt fredagspoint med hjem

Tuse er ubesejret i år og har endnu ikke indkasseret et mål i 2018. Det er status, efter at sjællandsserieholdet fredag aften på udebane spillede 0-0 mod Herstedøster IC.

Det resultat kan hverken værterne eller gæsterne tillade sig at være utilfredse med. For de to hold delte både spil og chancer ganske ligeligt mellem sig, og det ville have været tyveri på tærsklen til tusmørket, hvis et af holdene var løbet med alle tre point.