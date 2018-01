Trænerkabalens første kort er lagt

Michael Bøwig, med ryggen til, skifter i den kommende sæson Høng-hallen ud med Stadionhallen i Holbæk. Foto: Brian Jensen

Lokalsport - 10. januar 2018 kl. 15:23 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store trænerkabale for næste håndboldsæson er i gang i Nordvestsjælland.

Kennet Lange Rasmussen fortsætter i Jernløse, men de tre andre af de fire højest rangerede hold hos mændene skifter træner efter sæsonen.

John Hansen stopper i Lammefjorden, Søren Leth stopper i Holbæk, og Michael Bøwig stopper i Løve-Høng.

Sidstnævnte overtager den ledige post i Holbæk, hvor Søren Leth vil begrænse antallet af kasketter for at få bedre tid til blandt andet at være formand i klubben.

Til gengæld er der lagt op til pause for Lammefjordens træner John Hansen.

- Det har såmænd ikke noget at gøre med, at det er lidt tungt i år. Jeg føler måske bare at ... ikke at jeg er brændt ud, men at jeg trænger til en pause. Men jeg plejer da at behandle de tilbud jeg får, så nu må vi se om Flensborg eller Kiel ringer, siger Hansen og ler.

På kvindesiden har Martin Rasmussen meldt ud, at han stopper som træner for Jernløses kvinder efter sæsonen for at hellige sig andre opgaver i klubben.

Peter Schmidt fortsætter som træner for Holbæk i 3. division, mens der ikke er meldt noget ud om Christian Sørensen i Løve-Høng eller Michael Grøhn i Lamefjorden.