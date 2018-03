Gjemalia Bugari (tv.) er tilbage i Kalundborg efter at have været spillende træner for Tømmerup, som tog tre oprykninger i træk. Foto: Mik

Tømmerup trækker sig fra serie 3

- Først var der to, der tog til Kalundborg, så to mere, og vi havde i forvejen svært ved at klare os i serie 3. Jeg gider ikke stille op og tabe 10-0 hver weekend, fortæller Gjemalia Bugari, der var spillende træner for serie 3-holdet.

Jeg blev smidt væk fra KGB's kunstbane, fordi deres danmarksseriehold skulle træne. Og det lille stykke uden for banen måtte vi heller ikke bruge for kommunen. Så sagde jeg: Så er det lige meget. Så laver jeg et hold i Tømmerup og tager alle dine spillere. Og det rygtedes jo, at jeg lavede holdet, så der kom masser af spillere, fortæller Martin Andersen, der har stået som holdleder, men reelt var holdstifter og altmuligmand for holdet, som altså klubmæssigt kom under Tømmerup GU og opnåede tre oprykninger i træk fra serie 6 til serie 3.