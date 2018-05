Frederik Tingager er tilbage i Holbæk på sommerferie efter en skuffende nedrykning i tysk fodbold. Opholdet har dog været en succes, og han forventer snart at kunne offentliggøre en ny klub. Foto: Peter Andersen

Tingager begejstret for Tyskland trods nedrykning

Lokalsport - 26. maj 2018

- Det er tysk, når det er bedst. De forlanger så meget, og det er derfor, niveauet er så højt.

Sådan fortæller forsvarsprofilen Frederik Tingager fra Tuse, der for nyligt rykkede ud af 2. Bundesliga med Eintracht Braunschweig.

Udtalelsen handler om, at han efter en af sæsonens bedste kampe fra hans side og en længere periode med gode træningsindsatser sløsede lidt til mandagstræningen. Reaktionen kom prompte i form af en indkaldelse til møde på kontoret, hvor han fik at vide, hvor vigtigt det er at levere til hver eneste træning.

Den tidligere profil i både Holbæk B&I i 2. division og OB i Superligaen lægger ikke skjul på, at han leder efter en ny klub efter nedrykningen. Og meget tyder på, at en aftale er tæt på at falde på plads. Under alle omstændigheder har han været glad for sit halve år i tysk fodbold.

- Jeg er begejstret for at være i Tyskland, og jeg vil gerne fortsætte i Tyskland. Det er en fed liga, hvor der næsten er udsolgt til kampene og med en fed spillestil. Det kunne være fedt at finde en klub, der spiller med om oprykningen, men jeg ser på alle muligheder, siger Frederik Tingager.

I lørdagens trykte udgave af Nordvestnyt kan du læse et længere interview med Frederik Tingager, hvor han fortæller om et halvt år, der blev en fiasko for klubben, men en succes for ham selv både menneskeligt og sportsligt.