Tætte oprykningskampe i Jernløse

Jernløses to bedste håndboldmandskaber skulle søndag forsøge at skabe sig et godt udgangspunkt i de første oprykningskampe. Og med kun et måls forskel i de to opgør er intet på forhånd afgjort, inden 3. divisionsmændene og Jernløses kvinder i kvalifikationsrækken spiller returopgør på søndag.