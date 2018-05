Syv Slagelse-kasser sendte Raklev ud

Raklev stod så at sige over for to hold i højere rækker, da Slagelse kom på besøg hos serie 1-klubben i pokalturneringens fjerde runde. For gæsterne stllede med et kombineret sjællandsserie- og danmarksseriehold - og det var helt som ventet en alt for mundfuld for værterne.