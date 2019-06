Send til din ven. X Artiklen: Svar til Frank Petersen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svar til Frank Petersen

Lokalsport - 11. juni 2019 kl. 11:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kære Frank

Hvis der er en jeg respekterer og lytter til i forholdet omkring sager i HBI, så er det dig, og derfor tager jeg naturligvis dine ord meget seriøst og alvorligt.

Og jeg er da også overbevist om, at vi aldrig ville være endt i denne situation hvis du havde været bestyrelsesformand, og så havde den nuværende samtidigt haft mere tid til at slå sin græsplæne.

Jeg var også med i de gode gamle dage, som bolddreng bag den cigarrygende Benno Larsen og alle de andre legender fra slutningen af 70'erne.

Jeg mindes, at spillerne dengang blev behandlet med den største respekt og det bevirkede, at de ville gå gennem ild og vand for hinanden og træneren, den tid har åbenbart ændret sig en del siden.

Jeg spillede selv fodbold i alle ungdomsårene med blandt andet Mark Strudal - Henrik Bæk - Lars Kryl - Gert Jørgensen - Henrik og Jørgen Nielsen (Tuse brødrene) og mange flere, i datidens J og Y DM - rækken, hvor vi havde træneren Leif Michaelsen.

Jeg husker tiden som værende fyldt med rigtig mange gode oplevelser, som jeg ville ønske alle kunne opleve, hvorfor det på intet tidspunkt har været til debat om vores søn skulle spille fodbold i HBI, på trods af morens ønske om at han skulle gå til dans.

Og derfor har min aktivitet for klubben i sidste snart mange år været en "tak for alt", til en klub som jeg skylder så meget.

Men som det er med så mange andre ting i klubben, så bære dit indlæg præg af en meget ensidig information, hvorfor jeg har behov for at svare dig.

Mellemregningen i forhold til din opfattelse og konklusion, har altså været rigtig mange timers samtaler og rigtig mange skriverier mellem hinanden, alt sammen med henblik på at finde en løsning til HBI's bedste, herunder at undgå at ende i denne noget kaotiske situation.

Mit fuldtidsarbejde de sidste mange år har været som Formand for 4.500 medlemmer, med nogenlunde samme demokratiske opbygning som vores Idrætsforening.

Jeg er så privilegeret at have 20 fuldtidsmedarbejdere til at varetage medlemmernes interesser bedst muligt, med henblik på blandt andet at opnå samme fællesskabsfølelse som jeg har beskrevet om spillerne fra storhedstiden.

Omkring min talsmandsfunktion for spillerne, så er det altså ikke rationel tænkende, at hvis 11 spillere meddeler at de ikke ønsker at fortsætte i klubben, at alle andre så er tilfredse, men jeg har hørt samme argumentation før, formentlig fra de samme personer som dig.

Og apropos talsmand, så kan jeg læse at klubbens kommunikations- og salgschef er blevet talsmand for bestyrelsen, det minder mig mistænkelig om situationen da Carl Holst var Regionsrådsformand, men lad nu det ligge.

Jeg har da også fuldstændig samme bekymring som dig omkring sponsorerne og økonomien, men udgangspunktet og fundamentet må da først og fremmest være, at sikre alle de frivillige spillere - trænere og ledere og samarbejdspartner et fortsat engagement for klubben (som der i øvrigt er brugt rigtig mange penge på at uddanne), alternativet kan hurtig blive at man mister B-licensen hvis de stopper, og så er vi jo i samme situation som du beskriver.

Jeg sidder selv i et kommunikationsudvalg, hvor vi senest har besluttet at sponsorere hele superligaen (i øvrigt med gratis indgang for medlemmerne), og de debatter vi havde handlede om størst mulig eksponering for pengene og det var altså ikke et spørgsmål om hvem som sad i de respektive bestyrelser eller om den enkelte Cheftræner, og vi kan ingenlunde finde på at blande os i klubbernes interne forhold.

Jeg kender i min funktion om nogen til alvoren omkring at stille "mistillid", men Frank, sagen handler altså ikke alene om minimum 11 spillers afgang fra klubben, selv om det er ret voldsomt og efter min bedste overbevisning vil få store konsekvenser sportslig, men det handler altså også om mange andre alvorlige ting for klubben, som du også selv beskriver.

Jeg forstår også udmærket hvis enkeltpersoner er bekymret for deres underskrift efterfølgende, også taget i betragtning at en gruppe voksne mennesker i inderkredsen af stabsfunktionen seriøst sidder og debatterer eksklusion af medlemmer med den "forkerte" holdning, jeg er overbevist om, at du meget kraftig ville tage afstand fra en sådan debat, og det er vel fair at jeg bliver en smule småsur over situationen. Det er sgu ikke i orden Frank.

Jeg har stadigvæk et naivt håb om, at der fortsat kan findes en løsning hvor den ekstraordinære generalforsamling kan undgås, det skaber kun store "tabere", men det ser godt nok rigtig svært ud, desværre.

Frank, lad os tales ved i et andet forum.

Jakob Andersen

Rundingsholms Alle 67.

4300 Holbæk.