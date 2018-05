TFC Odsherreds Jakob Skovgaard åbnede ballet i Virum-Sorgenfri med et flot mål i første halvleg. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Storsejr til Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storsejr til Odsherred

Lokalsport - 12. maj 2018 kl. 15:46 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De havde ikke prøvet at vinde i fem kampe, men da det endelig skete igen, blev det gjort med eftertryk, da TFC Odsherred i fodboldens danmarksserie vandt på udebane med hele 5-0 over over chanceløse Virum-Sorgenfri lørdag eftermiddag.

Inskiftede Mikkel Larsen, med kælenavnet »Flemming«, skulle kun bruge godt 10 minutter på banen til at score to af Odsherreds mål.

Det første til 0-3 med fem minutter tilbage og det sidste til 0-5 få sekunder før tid i en kamp som det eller afbuds- og sygdomsramte Odsherred-mandskab styrede fra start til slut.

Virum-Sorgenfri, der ligger trdjesidst og er nedrykningstruet, havde generelt ikke meget at byde på. Det havde til gengæld TFC Odsherred, der i tilbagevendte Yousef Ghani havde en nærkampstærk og pågående angriber, som også var ophavsmand til Jakob Skovgaards flotte føringsmål til 0-1 efter en god halv time.

Efter pausen var TFC Odsherred stadigvæk dominerende, men Virum-Sorgenfri skulle lige gøres mør, før de vestsjællandske gæsters afgørende stød blev sat ind midtvejs i halvlegen, hvor Yusuf Bakir fulgte godt på Jakob Skovgaards skud og scorede fladt til 0-2.

Odsherred-keeper Lasse Sømmergaard havde generelt ikke meget at se til, men i et enkelt tilfælde måtte han dog ud i fuld længde til et farligt langskud.

Men ikke længe efter blev det 0-3, da den indskiftede U19-spiller Frederik Larsen opfangede en svag pasning, og bare to minutter senere var det indskiftede Can Bardak, der udnyttede en ripost fra et nyt Jakob Skovgaard-skud.

Og i de sidste sekunder var det kampens dobbelte målscorer »Flemming«, der lukkede og slukkede.