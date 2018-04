Stensikker Tuse-sejr over Herlev

Lasse Frendrup sørgede for en drømmestart for hjemmeholdet med målet til 1-0 efter otte minutter. Og selv om Tuse dominerede første halvleg blev det ikke til yderligere scoringer, ikke mindst fordi Tuse-målmanden Kasper Gettermann var klar med en dobbeltredning på værternes eneste forsøg.

Anden halvleg var blot tre minutter gammel, da Tuse fordoblede føringen. Der herskede stor tvivl om, hvem der rent faktisk havde den sidste berøring. Både Niklas Vard og Christian Nielsen hævdede hårdnakket at være målscorer, efter at Herlev-målmanden stort set boksede bolden i eget net efter et hjørnespark.

I kampens slutning udnyttede Tuse, at gæsternes anfører var sendt til afkøling med et gult kort, og scorede to flotte mål. Først lagde Frendrup uselvisk bolden til rette for indskiftede Lucas Kindt Jensen, der nemt kunne score, og minuttet efter byttede de to roller, da Kindt Jensen lagde op til Frendrups mål til 4-0.