Spillere og ledere afviser formands begrundelse

Lokalsport - 07. maj 2019 kl. 14:47 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillere og ledere omkring TFC Odsherreds danmarksseriehold kan ikke genkende formandens kritik af manglende socialt sammenhold.

Det blev i en pressemeddelelse fra klubben brugt som begrundelse for fremover at satse på egne talenter og skrue ned for de sportslige ambitioner.

- Det skuffer mig med udtalelser om spillere udefra og at vi ikke har et socialt sammenhold. For der har netop været sammenhold. Man skal have kendskab til det, man udtaler sig om, og jeg har ikke set bestyrelsesmedlemmer i de fem år, jeg har været i klubben. Det bliver jeg lidt frustreret og sur over, siger målmanden Lasse Sømmergaard.

TFC Odsherreds sportschef, Henrik »Småtte« Pedersen, forstår godt, at FK Odsherred-formanden Torben Møllers udtalelser har ramt spillerne.

- Det ærgrer mig over for træneren (Erdogan Aslan, red.) og spillerne, at der har været udtalelser omkring det sociale i klubben. Torben Møller har ret i, at vi har udfordringer omkring det sociale liv, når vi ikke træner det samme sted. Det fik en undertone af, at det kunne ligge træner eller spillere til last, og det er på ingen måde rigtigt, siger Pedersen, og uddyber.

- Når for eksempel andetholdet træner i Asnæs, og førsteholdet træner i Tølløse, så giver det udfordringer. Efter halbranden i 2013 fik vi en masse problemer, som vi har levet med i mange år nu. Jeg vil bare ikke have, at det er træneren og spillerne, der skal have skylden, lyder det fra Pedersen.

Sportschefen har været drivkraften bag Odsherreds optur, der begyndte med oprykningen til serie 1 i 2005. Og Pedersen fortsætter i samme rolle - selv om armbevægelserne måske bliver lidt mindre i fremtiden.

Kritik af kommune

Mens Henrik »Småtte« Pedersen og Lasse Sømmergaard er uenige med formanden i betragtningerne om det sociale liv, er de til gengæld helt på linje med hans kritik af Odsherred Kommune. I pressemeddelelsen kaldte formanden kommunens opbakning til projektet for »til tider helt fraværende«.

- Formanden har ret i, at der har været manglende opbakning fra kommunen. Den har været ikke-eksisterende, mener Lasse Sømmergaard og påpeger, at det har gjort arbejdsbyrden endnu større for sportschefen.

- En eliteklub er svær at skabe, for vi har ikke de samme rammer som B 1908, FA 2000 eller Holbæk, for den sags skyld, vi skal ikke længere væk. Og kommunen har absolut ikke været en medspiller på det her projekt, siger Henrik »Småtte« Pedersen.

