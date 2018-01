Spå om sporten 2018

Godt nytår.

Vi håber, at alle vores læsere er kommet godt ind i det og vil få et rigtigt godt 2018.

Traditionen tro inviterer vi også alle til at teste evnerne som spåmand eller spåkone. Og selv om det handler om sport, er der ingen »dopingkontrol«. Det er således i orden at kigge i krystalkugler, læse i kaffegrums, lægge tarotkort, rafle om svarene eller for den sags skyld svare helt hen i vejret - eller i tips-jargonen at sypigetippe.

Vi har kigget på det kommende år og lavet 12 spørgsmål om lokale hold og udøvere.

De første indikatorer får vi allerede i weekenden, hvor anden halvdel af håndboldsæsonen begynder. Men vi må vente til at stykke ind i december med at få svar på sidste spørgsmål om, hvor mange lokale håndboldhold, der er tilbage i pokalturneringerne.

Vi har mange flere interessante begivenheder i vente i sportsåret - også flere, end vi har plads til med 12 spørgsmål i vores lille spådyst.

Vi har sat fristen for at deltage til lørdag den 13. januar klokken 18. Altså et kvarter før den første kamp i Danmarks gruppe ved EM i herrehåndbold.

Der er en flaske rødvin per rigtigt svar til den deltager, der har flest rigtige. Hvis flere deler førstepladsen, trækker vi lod om præmien.

Normalt skal der mellem otte og 10 rigtige svar til for at vinde.