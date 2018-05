Slagsmål og baneløber med kæp afbrød serie 5-kamp

Serie 5-kampen mellem Undløse og Hagested måtte afbrydes, da tilhængere af Hagested invaderede banen og startede et slagsmål. Hagested har efterfølgende trukket holdet. (Arkiv) Foto: © Leo Grøndal (DK)

15. maj 2018

Det endte i skandale, da Undløse lørdag tog imod Hagested i serie 5.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

Da Hagested 10 minutter før tid modtog sin tredje udvisning, eksploderede det hele, og kampens dommer valgte at afbryde kampen.

Det er Lars Overholdt fra Gyrstinge, der dømte kampen, som ellers oprindeligt var en »døm selv-kamp«.

Han havde allerede udvist to spillere for protester og upassende sprogbrug, og til sidst måtte han have fat i den tredje udvisning til Hagested.

- De er fortsat oppe at køre, men jeg forsøger at afvikle kampen. Så er der en, der vælger at gå direkte over og træde en over tæerne. Så kommer der tumult, og pludselig løber tilskuerne på banen, og der er en, der har en kæp i hånden. Jeg vælger at afbryde kampen, da jeg ikke kan stå inde for sikkerheden mere. Hverken min egen eller det andet holds. Jeg trækker mig væk, og jeg kan se nogen slå ud efter hinanden. Der kommer ro på efter fem-syv minutter, fortæller Lars Overholdt til Nordvestnyt. Han blev dog hverken slået eller truet.

Ingen af klubberne er meget for at kommentere episoden, men forløbet bekræftes af anonyme forklaringer til Nordvestnyt.

Hagested har efterfølgende trukket holdet. Det fremgår af stillingen i rækken på DBU Sjællands hjemmeside. Formand Børge Hansen vil dog ikke bekræfte det og ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.

På klubbens Facebook-profil har klubben dog skrevet kort om episoden.

- Det udviklede sig til en meget uheldig episode og opførsel, som klubben hverken kan eller vil identificeres med. Klubben har på baggrund af dette valgt at trækket holdet fra resten af indeværende sæson.

- Vi, Hagested IF, undskylder endnu engang overfor Undløse BK og dommer for individers opførsel - disse vil aldrig repræsentere HIF igen, har klubben skrevet på sin Facebook-profil.

Angiveligt havde Hagested svært ved at stille sit andethold og havde derfor en række personer med i kampen med løs tilknytning til klubben.

Undløses formand Jimmi Vaarskov ønsker ikke at gøre mere ud af sagen.

- Vi har haft en rigtig god dialog med Hagested IF om kampen og ønsker egentlig ikke at koge mere suppe på den. Det, der skete, var uheldigt, men efterfølgende kan vi kun rose Hagested for den måde, de har ageret på, og for os er kampen lukket, fortæller Jimmi Vaarskov til Nordvestnyt.

De tre udviste spillere har fået to, to og fire spilledages karantæne efter kampen, som bestemt ikke er hverdagskost.

- Jeg har dømt fodbold i 15 år, og jeg har ikke oplevet noget lignende. Det er første gang, det har været så grelt, så jeg har været nødt til at afbryde kampen, fortæller Lars Overholdt.