Sikker Odsherred-sejr over bundhold

TFC Odsherred fik sig kun en kortvarig forskrækkelse, da danmarksserieholdet søndag havde besøg af bundholdet Avedøre IF. For efter at gæsterne bragte sig foran i anden halvleg gik der blot to minutter, før Odsherred havde udlignet.

Det sørgede angriberen Yousef Ghani for, da han sendte et hjørnespark i mål med et hovedstød. Midt i anden halvleg sørgede Jakob Skovgaard for Odsherred-føring, og den øgede indskiftede Oscar Skjold Pedersen på flotteste vis, da han scorede til 3-1 med et skud, der ramte begge stolper, inden bolden røg over stregen.