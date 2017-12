Rysgaard går efter første EM-finale

- Det handler om at vise, at det ikke er en tilfældighed, at jeg er med. At jeg kan præstere ligesom til DM og gerne bedre. At jeg får at se, hvad der kræves for at være med på det her niveau, og at jeg får prøvet at konkurrere med de bedste i Europa, siger Mathias Rysgaard, der som 16-årig tog seks medaljer ved de nordiske mesterskaber.