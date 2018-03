Brian Jørgensen var allerede gammel nok til at være spillende træner, da dette billede blev taget i 2004 i en kamp mellem Rørby-Værslev og Holbæk/Mørkøv i 3. division. Torsdag var han som ren spiller med til at sikre, at Rørby-Værslev rykkede op i kvalifikationsrækken.

Rørby-Værslev tilbage i kvalifikationsrækken

Et kig på holdkortet hos oprykkerne afslører, at mange af spillerne er gengangere fra dengang, og der er masser af divisionserfaring på holdet.

Det gælder måske ikke de tre teenagere Kristian Neergaard Stahl Poulsen, Malthe Brendal Nielsen og Mads Sørensen. Men rutinerede Hans Wartenberg på trænerbænken råder ud over teenagerne kun over spillere, der er fyldt 30 år med velkendte navne som Mike Christensen, Martin Abkjær, Nicolai Fredskov, Dennis Jensen og ikke mindst Brian Jørgensen, der er tæt på at have spillet flere come back-kampe, end de unge spillere har spillet seniorkampe.