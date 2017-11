Rikke Møller Pedersen droppede DM i svømning for at svømme World Cup. Hun kommer hjem med to friske medaljer i tider, der havde givet guld til DM. Foto: Peter Andersen

Rikke Møller Pedersen i medaljeform

Til december er der EM i svømning på kortbane i Royal Arena i København. Her er Rikke Møller Pedersen et af de store danske medaljehåb, og Holbæk-svømeren viste gode takter i weekenden, hvor det blev til sølv og bronze ved årets sidste World Cup-afdeling.

Rikke Møller Pedersen droppede DM på kortbane for at svømme World Cup i først Beijing og nu Singapore. Og hendes tid på 100 meter var 1:05.43, hvilket ville have givet hende DM-guld med en afstand på næsten et sekund til Josefine B. Pedersen. Tiden var samtidig over to sekunder hurtigere end den danske kravtid til EM.