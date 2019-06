Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 14. juni 2019 kl. 13:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fjerde weekend i træk lykkedes det sidste weekend at forudsige resultatet af Tuses kamp. Derfor er det ikke uden et vist vemod, at tipsredaktionen takker af for forårets ordinære kampe i de fleste rækker uden Tuse. Men da sjællandsserien stoppede sidste weekend, er der allerede sommerferie i Tuse.

Tuse vandt helt som forudsagt 2-0 over Haslev. Og det var nær blevet til to rigtige ciffertips, men Holbæk vandt kun 3-1 over Avedøre, hvor vi havde gættet på 3-0. Samlet har vi nu ramt seks ciffertips rigtigt ud af 34. Det svarer til 18 procent.

Når vi snakker de rene tipstegn, så ramte vi i sidste uge 12 rigtige ud af 16, hvilket svarer til 75 procent. Det er vi ganske godt tilfredse med, og det hiver vores samlede procent op på 58 procent for 129 rigtige i 221 forsøg.

Danmarksserien Holbæk-Karlslunde 4-0

Karlslunde ligner et hold, der har mistet gejsten og bare venter på en ny sæson. Holbæk har sit på det tørre, men mon ikke det er vigtigt for alle omkring holdet at slutte godt af. Holbæk kan tangere klubrekorden for flest kampe i træk uden nederlag og samtidig overgå Slagelses 65 point fra sidste sæson i den sidste kamp for et HB&I-førstehold på Holbæk Stadion.

TFC Odsherred B1908 1-3

Ingen af holdene har noget at spille for. Men gæsterne er ved at gøre klar til en ny sæson, mens TFC Odsherreds spillere spredes for alle vinde, når klubben drosler ned sportsligt. Det har været tydeligt at se på motivationen, og vi tror, at Odsherred taber den sidste hjemmekamp.

Serie 1 Holbæk United-Kalundborg 1

Holbæk United er bedre end Kalundborg. Holbæk United kæmper for overlevelse i rækken. Kalundborg har intet at spille for. Det ligner et sikkert 1-tal.

Skælskør-Raklev 1

Raklev er klart bedre end Skælskør. Men Raklev er ikke alt for gode på udebane, og Skælskør skal vinde for at have en chance for overlevelse.

Fårevejle-Vordingborg 1

Fårevejle er ved at have genfundet efterårets styrke. Vordingborg har forlængst sikret sig oprykning og har kun den ekstra ære som rækkevinder at spille for . Vi tror på en lille overraskelse.

Serie 2 Såby-Holbæk B&I 2

Undløse-Sorø 2

Mørkøv-Fuglebjerg/Sandved-Tornemark 1

Sydsjælland-Høng 2

Serie 3 Fårevejle-Asnæs 2

Tuse-RB 1906 2

Hørve-Hagested 1

Vipperød-Tølløse X

Kvindeserie Øst Heimdal-RGI-KGB 2