Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 07. juni 2019 kl. 11:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tuse er ved at udvikle sig til et favorithold på tipsredaktionen, hvor det endnu en gang lykkedes at ramme plet på ciffertipset, da de vandt 3-0 ude over bundproppen DMI. Det er en hel lille stime, vi er i gang med i ciffertips, hvor vi nu er oppe på fem rigtige i 31 forsøg savrende til 16 procent.

Ellers var det serie 1, der var god ved os. her gættede vi det rigtige udfald i alle fire kampe med lokale hold. Samlet ramte vi i sidste weekend 11 rigtige ud af 17 svarende til 65 procent, og samlet i år har vi ramt 117 ud af 205 rigtigt. Det svarer til 57 procent.

Der resterer to runder inden sommerferien, og sjællandsserien stopper allerede denne weekend. Efter at have ramt plet med deres ciffertips tre uger i træk, håber vi at nå fire med vores gæt på, at de slår nedrykningskandidaterne fra Haslev med 2-0.

Danmarksserien Avedøre-Holbæk 0-3

Avedøre er forårets dårligste hold i danmarksseriens pulje 1. Holdet har kun hentet seks point, og i sær i den seneste tid er målene raslet ind hos de zebrastribede, der lå nummer et i vinterpausen. Hvis Holbæk skal sætte noget til i den kamp, så skal det være på egne eller dommerens fejl.

Kastrup-TFC Odsherred 0-2

Ingen af holdene er i rækken næste sæson. Kastrup er rykket ned, og Odsherred drosler ned, så ingen af de nuværende spillere bliver. Det giver en underlig kamp, der er svær at forudsige. Men Kastrups niveau er så lavt, at Odsherred skal underpræstere markant for ikke at lave et par mål.

Sjællandsserien Tuse-Haslev 2-0

Haslev kæmper for overlevelse, og det giver naturligt en masse motivation. Tuse sikrede sig overlevelse sidste weekend. Det kunne tyde på en udesejr, men vi mener, at Tuse er så stærke, at de tager sejren. Men de kommer nok til at slås for den. Vi gætter på en sejr på 2-0, hvor det andet mål meget vel kan komme, når Haslev satser i slutfasen.

Serie 1 Gørslev-Holbæk United 1

Holbæk United har hårdt brug for point i bunden, men Gørslev kan sikre sig oprykning fredag aften. Vi gætter på, at hjemmeholdet udnytter muligheden og vinder kampen, men Holbæk United overgiver sig ikke let.

Kalundborg-Næstved 2

Næstved skal vinde for at holde liv i oprykningschancen. Kalundborg vil forsøge at slutte godt af, men vi har svært ved at se dem få point mod Næstved.

Raklev-Fårevejle 1

Det kan blive et brag af en kamp. Raklev er godt kørende, og Fårevejle er endelig ved at finde noget af efterårets form. Begge hold kan spille frit, og vi gætter på en underholdende kamp med mange mål. Vi tror dog, at Raklev udnytter hjemmebanefordelen til at vinde.

Serie 2 Sorø-Mørkøv 1

Benløse-Undløse 1

Høng-Suså 1

Serie 3 Asnæs-Tuse 1

Årby-Lynge-Broby 2

RB1906-Hørve 1

Hvalsø-Fårevejle 1

Tølløse-Skibby 1

Gislinge-Vipperød 2

Hagested-Bramsnæs 1

Jystrup-Svebølle 2