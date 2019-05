Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 24. maj 2019 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal man grine eller græde? Storebededagsferien blev rent tippemæssigt reduceret fra 17 til 16 kampe, da der er nedlagt protest i Vipperød-Asnæs i serie 3. Af de 16 spillede kampe ramte vi præcis halvdelen, hvilket er under vanligt niveau. Til gengæld ramte vi et ciffertips rigtigt, da vi forudså, at Tuse ville tabe 2-1 ude til RB 1906. Og så kalder vi det stolpe ud med Holbæks oprykningsgivende sejr over Skjold Birkerød. Her havde vi korrekt forudset en sejr på tre mål, men vi gættede på 3-0 og ikke det korrekte 4-1. Med otte rigtige ud af 16 rammer vi præcis 50 procent denne uge, og samlet i år er vi på 97 rigtige ud af 171 gæt - eller 57 procent. I ciffertips er vi nu på tre rigtige i 25 forsøg, hvilket svarer til 12 procent.

Danmarksserien BSF-Holbæk 2-5

Det er måske nok et vildt ciffertips, men det er sørme også en svær kamp at forudsige. Hvor meget kommer balladen i Holbæk for eksempel til at betyde? Vi tror, at spillerne under alle omstændigheder vil stå sammen, og så kan det blive en sjov kamp. Holbæk har sådan set ikke noget at spille for, men de vil formodentlig spille frit offensivt, men så kan der til gengæld sagtens mangle et par procenter defensivt. BSF har kun i den yderste teori stadig risiko for nedrykning, så går de med på galejen, tror vi på mange mål - og en sejr til Holbæk.

Allerød-TFC Odsherred 2-1

Odsherred er det bedste hold af de to. Men både spillere og træner er på vej væk, og der er intet på spil for dem. Godt nok har de lavet en musketer-ed om at slutte ordentligt af, men er det nok mod et hjemmehold, som endnu ikke er matematisk sikker på overlevelse? Vi er ret overbeviste om, at begge hold scorer, og vi tror ikke, Odsherred går i opløsning. Men kampen kan lige sås vel ende med en smal udesejr som den hjemmesejr, vi gætter på.

Sjællandsserien Tuse-Greve 6-0

Efter 16 point i efterårets første seks kampe er det kun gået nedad for Greve, der 13 kampe senere kun har formået at forøge pointsaldoen med fem point. I foråret er det blot blevet til et point, som kom i hus i forårspremieren ude mod bundproppen DMI. De seneste syv kampe er alle tabt med mellem fire og syv mål. Læg dertil en god pokaloplevelse for Tuse og et generelt fint forår. Vi tror på en kmfortabel hjemmesejr.

Serie 1 Vordingborg-Holbæk United 1

Med 19 point i foråret har Vordingborg sat sig solidt på førstepladsen i serie 1 pulje 2. Oprykningen kan teoretisk blive sikret denne weekend. Mon ikke Vordingborg vil gøre deres del af arbejdet ved at slå Holbæk United, som dog har leveret stabile resultater i foråret.

Fårevejle-B.73, Slagelse 1

Det har ikke været Fårevejles forår. Men holdet bør have kvaliteterne til at slå nummer næstsidst i rækken. Med en sejr vil Fårevejle også beholde muligheden for at spille med om andenpladsen, der med tæt på 100 procent sandsynlighed også giver oprykning.

Raklev-Herfølge 1

Raklev har syv point ned til nedrykning, og Herfølge har seks med fire kampe tilbage. Dermed kan Raklev sikre sig endegyldigt mod nedrykning med en sejr kombineret med pointtab til Holbæk United og Holmegaard. Og kan holdet levere på samme niveau som i pokalkampen mod Avedøre tirsdag, så bør det ikke være noget problem at slå Herfølge.

Skælskør-Kalundborg 1

Formelt set kæmper begge hold for at redde livet i serie 1. Forskellen er bare, at Skælskør har en reel chance, mens Kalundborg skal have alle resultater i fire rækker i fire runder med sig.

Serie 2 Mørkøv-Benløse 1

Storebælt-Undløse 1

Serie 3 Fårevejle-Tuse 1

Hvalsø-Hørve 1

RB1906-Vipperød 2

Skibby-Gislinge 1

Hagested-Tølløse 2

Årby-Ejby 1

Stillinge-Svebølle 2

Kvindeserie øst RGI-KGB-Østerbro 1