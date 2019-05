Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 16. maj 2019 kl. 16:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Tuse og TFC Odsherred scorede fem mål i sidste weekend. Det havde vi ikke forudset, mens vi til gengæld havde gættet på at Holbæk, der nøjedes med tre scoringer, ville lave fem mål.

Det betød igen nul rigtige ud af tre ciffertips, og samlet er vi stadig på beskedne to rigtige i 22 forsøg eller ni procent.

Så havde vi noget større held med blot at forudsige kampens udfald. Vi ramte godt nok hele serie 1 forkert, men samlet lykkedes det at ramme 10 ud af 16 rigtige - og altså 10 ud af 13 uden serie 1. I alt har vi i år ramt 89 rigtige i 155 forsøg, hvilket svarer til 57 procent rigtige.

I storebededagsferien er kampene spredt ud over fire dage, og i flere af dem er der op- og nedrykning på spil. Vi ønsker jer god fornøjelse med kampene, som vi har nedenstående forventninger til.

Danmarksserien TFC Odsherred-Ishøj 5-0

Odsherred er et eminent kontrahold, og Ishøjs største svaghed er modstandernes kontraløb. Det får os til at gætte på fem mål til Odsherred, ligesom de har scoret i holdenes to første møder. Ishøj har ganske vist masser af kæmpe for og Odsherred slet intet. Men Odsherreds spillere kan til gengæld spille frit, og når de er i spillehumør, er de modbydelige at spille imod.

Holbæk-Skjold Birkerød 3-0

Uanset om Holbæk efter lørdagens kampe kan sikre sig oprykningen eller ej, så kan vi ikke se dem sætte point til mod Skjold Birkerød. Det er kun gummiben og egne tåbeligheder, der kan forhindre Holbæk i at rykke op i 2. division. Hvis lørdagens resultater betyder, at oprykningen først kan komme i næste runde, kan holdet endda spille frit, og så er 3-0 måske i underkanten. Men selv med presset fra en oprykning liggende på skuldrene, er vi overbevist om, at Holbæk vinder. Og når først der er hul på bylden, kommer der også mere end et mål.

Sjællandsserien RB 1906-Tuse 2-1

Tuse er ved at spille sig op som det midterhold, holdet reelt har niveau som. Det kommer oven i købet med en selvtillidsgivende storsejr fra sidste weekend. men vi tror ikke, de formår at slå RB 1906. Tuse kan håbe at balladen omkring påstået matchfixing i Roskilde breder sig ned i sjællandsserien. Men ellers ser hjemmeholdet ud til at være en tand stærkere end Tuse. Ser man bort fra et nederlag på 0-5 til allerede oprykkede Køge Nord, så har RB 1906 vundet seks af syv hjemmekampe og scoret dobbelt så mange mål som modstanderne.

Serie 1 Herfølge-Fårevejle X

Fårevejle har ikke ramt formen rent offensivt i foråret. Holdet vil formodentlig stille sig tilfreds med uafgjort mod et stærkt hjemmehold. Og Fårevejles defensive kvaliteter taget i betragtning kunne det sagtens blive 0-0.

Holbæk United-Raklev 1

Efter at have underpræsteret i lang tid har Holbæk United nu taget to sejre i træk. Vi tror, at den tredje kommer i hus mod Raklev, der kun er en skygge af sig selv på udebane. Samtidig har Holbæk United brug for point i bundstriden, mens Raklev er tæt ved at kunne sætte flueben ud for overlevelse i rækken.

Kalundborg-Gørslev 2

Kun Gørslev og Fårevejle kan reelt true Næstveds oprykningsgivende andenplads. Det giver meget motivation for gæsterne, der faktisk er bedre ude end hjemme og i foråret kun har sat point til mod Fårevejle og topholdet Vordingborg. For Kalundborg kan et nederlag være ensbetydende med nedrykning, men den har spillere og træner formodentlig allerede set i øjnene.

Serie 2 Dalby/HFK-Holbæk 2

Undløse-Høng X

Suså-Mørkøv 1

Serie 3 Tuse-Skibby 1

Tølløse-RB1906 2

Vipperød-Asnæs 1

Gislinge-Hagested 1

Hørve-Fårevejle 2

Borup-Årby X

Svebølle-Ringsted 1

Kvindeserie øst Roskilde-RGI-KGB 1