Redaktionen tipper

Lokalsport - 10. maj 2019 kl. 11:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 69 procent rigtige i sidste weekend fik tipsredaktionen vundet noget af æren tilbage. Især serie 2 og serie 3 var god for os. I begge rækker havde vi kun en enkelt misser. Vi troede fejlagtigt, at Høng endelig ville finde benene mod Benløse, og så tog vi helt fejl med vores gæt på en hjemmesejr, da Hørve tabte 1-5 til Skibby.

Samlet ramte vi 11 rigtige ud af 16 svarende til 69 procent, og samlet for året er vi på 79 rigtige ud af 139 svarende til 57 procent. Alle tre ciffertips var desværre forkerte. Så her er årets total to rigtige i 19 kampe svarende til 11 procent.

Danmarksserien AB Tårnby-Holbæk 1-5 Liden tue kan vælte stort læs. Men hvis Holbæk skal vælte i udekampen mod AB Tårnby, bliver det snarere på egne fejl end på AB Tårnbys kvaliteter. Der bør være klasseforskel, og der bør ikke være tvivl om Holbæks sejr. Hjemmeholdet scorer ikke meget, men lukker en del mål ind, og det ligner guf for Holbæk. Deres forspring er efterhånden så stort, at gummiben og oprykningsnerver må være væk. Derfor tror vi, at de vinder en komfortabel sejr. Men det er kun lykkedes for Holbæk at holde målet rent på udebane to gange i sæsonen og slet ikke i foråret. Det ville klæde holdet at gøre det i denne kamp, men omvendt kan vi også godt se hjemmeholdet score et trøstemål, hvis Holbæk kommer foran med et par stykker.

Union-TFC Odsherred 1-3

Her ville vi rigtigt gerne bruge en helgardering.Med usikkerheden om TFC Odsherreds fremtid er der smidt en bombe ind i resten af holdets kampe i foråret. Vil truppen stå sammen og kæmpe mod den modgang, de må opfatte beslutningen som? Eller ryger motivationen fra en trup, der i høj grad består af spillere, som skal finde en løsning på deres fodboldfremtid efter sommerferien? Kvalitetsmæssigt bør Odsherred være i stand til at vinde kampen eller som minimum spille uafgjort. Vi tror dog, at det bliver enten eller, og det første mål kan afgøre meget. Kommer Odsherred foran, kan holdet sagtens køre en sejr hjem på vilje, kvalitet og trods. Men kommer holdet bagud, kan det også gå i opløsning. Begge dele er realistisk, men vi vælger at tro på, at Erdogan Aslan formår at sætte sine spillere op, og så kan det godt blive en sejr på et par mål.

Sjællandsserien Tuse-Herlufsholm 3-2 Tuse kæmper og kæmper for at komme væk fra bundplaceringerne i sjællandsserien. Kampen mod Herlufsholm er lidt en nøglekamp, hvor Tuse med en sejr kan spille sig helt op i midterfeltet et point efter Herlufsholm, eller risikere at stå med et hul på fem point op til den helt sikre redning, hvis de taber. Vi mener, at Tuse er for stærke til at ligge i bunden. Gode takter i nederlag hjælper ikke, hvis man ikke kan vinde de afgørende kampe, og det her er en af dem. Vi tror, det bliver målrigt og tæt. Men vi tror på en hjemmesejr.

Serie 1 Fårevejle-Holbæk United 1 Et lokalopgør mellem et hjemmehold, der ikke for alvor har fundet formen efter vinterpausen, og et udehold, der måske lige har fundet den. Fårevejle er det bedste hold og bør vinde, men man må anerkende, at United har mere momentum. Begge hold har spillere med individuel kvalitet til at afgøre kampen, så vi tror på et tæt opgør. Men vi tror trods alt, at hjemmebanefordelen og Fårevejles større kvalitet samlet set vil gøre udslaget, så det ender med en hjemmesejr.

Holmegaard-Kalundborg 2

Et vigtigt bundopgør, hvor Holmegaard i efteråret ville være klare favoritter. Men Kalundborg er ved at få styr på holdet og kommer med to gode oplevelser i bagagen.

Raklev-Næstved 1

Næstved er bedre end Raklev. Men Raklev leverer bare resultater på hjemmebane. Et 1-tal i en tæt kamp.

Serie 2 Fuglebjerg/Sandved-Tornemark-Undløse 1 Mørkøv-Ørslev 1

Høng-Sorø 1

Serie 3 Asnæs-Tølløse 1

Årby-Svebølle2

Tuse-Hørve 1 RB 1906-Gislinge 1

Hvalsø-Vipperød 2

Skibby-Hagested 1

Kvindeserie øst RGI-KGB-Skjold 1