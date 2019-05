Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 03. maj 2019 kl. 15:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis læserne ser en person gående rundt med begge arme i vejret, så kan vi berolige med, at det ikke er et medlem af tipsredaktionen. Her er der nemlig ingen grund til at gå rundt med armene i vejret. Til gengæld kunne der godt være grund til at gå hjemmefra i nedtrykt sindstilstand.

Sidste uge blev lidt af en bundskraber. Nul ciffertips i tre forsøg er til at leve med. Men blot syv rigtige tipstegn i 15 kampe er under standard.

Samlet er vi på to rigtige ciffertips i 16 forsøg. Når det gælder rene tipstegn, så ligger vi stadig samlet over halvdelen. Med 68 rigtige ud af 123 rammer vi 55 procent. Det er klart bedre end sidste uge, men vi håber meget at have fået pudset både briller og krystalkugle, så vi kan ramme bedre i denne weekend, der tyvstarter med fem kampe allerede fredag aften.

Danmarksserien Holbæk-GVI 2-1

På mange måder er det en rigtig dum kamp for Holbæk. De kan næsten kun skuffe, men GVI er slet ikke noget dårligt hold. Og det lukker ikke mange mål ind. Det er ikke Holbæks livret. GVI har kun fået et point i de seneste tre kampe mod de andre tophold, og Holbæk bør også vinde. Men en tvivlsom bane, et defensivt stærkt udehold og et stort forventningspres, så ligner det lidt en bananskræl klar til at glide i. Vi tror dog, at Holbæk vinder, men ikke uden kamp.

TFC Odsherred-LSF 3-1

Odsherred vil formodentlig have vasket hjemmebanenederlaget mod FA 2000 væk, og vi kan ikke se, hvorfor LSF skulle stoppe dem. Odsherred er et stærkt hold, og det kan spille frit med et solidt hul op til oprykning, og nedrykning er der ingen grund til at tale om. Gæsterne står i samme situation, men holdet har svært ved at få scoret. Vi tror på en seværdig kamp med en hjemmesejr på mere end et mål.

Sjællandsserien Tuse-Køge Nord 1-3

Køge Nord har stensikker kurs mod danmarksserien og har endnu ikke sat point til i sæsonens 16 første kampe. Holdet er matematisk sikker på mindst at blive nummer to, selvom der mangler seks kampe. Spørgsmålet er sådan set bare, hvor stort de vinder. Vi tror på en sikker sejr, men tror omvendt ikke, at Tuse vil lade sig køre fuldstændigt over. Og Tuse har selv scoret i alle kampe i sæsonen på nær tre - den ene ude mod Køge Nord. Vi gætter på 1-3.

Serie 1 Holbæk United-B73, Slagelse 1

Solrød-Raklev X

Næstved-Fårevejle X

Kalundborg-Vordingborg 2

Serie 2 Roskilde KFUM-Holbæk B&I 2

Benløse-Høng 2

Undløse-Sydsjælland 1

Vemmelev-Mørkøv 1

Serie 3 Vipperød-Fårevejle 1

Bramsnæs-Tuse 2

Hørve-Skibby 1

Hagested-RB 1906 2

Svebølle-Lynge Broby 1