Redaktionen tipper

Lokalsport - 17. april 2019 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I anledning af påsken er vi på banen allerede onsdag med vores gæt på de lokale kampe.

Sidste weekend fik vi lukket helt ned for den lokale håndbold, da Lammefjordens mænd sikrede sig endnu en sæson i 3. division med en sejr hjemme over Tune. Dermed rundede vi tipsmæssigt håndboldforåret af med et rigtigt gæt.

Til gengæld spillede både sætternissen og fodbolden os et puds.Sætternissen ved, at topopgøret i serie 2 pulje 3 mellem Bjæverskov og Holbæk var blevet væk. Fodbolden generelt ved at levere resultater, vi ikke helt havde forudset. Vi havde for eksempel regnet med, at Holbæk kunne vinde ude over Karlslunde, men holbækkerne måtte nøjes med 3-3. Til gengæld havde vi set, at Tuse ville tabe til Ringsted. Men vi havde gættet på 3-1 i kampen, der endte 3-2.

Dermed ingen rigtige ciffertips sidste uge, og totalen i år er på et rigtigt ciffertips i 10 forsøg.

Kigger vi på rene tipstegn, så ramte vi otte ud af 16 sidste weekend. Det er præcis halvdelen og lidt under vores normale niveau. Samlet er vi på 52 ud af 93 svarende til 56 procent.

Danmarksserien Herlev-Holbæk 2-3 Det lugter af en kamp med mange mål. Herlev er forårets hold med 10 point og en målscore på 15-2 for fire kampe. Holbæk har otte point og en målscore på 11-5. Herlev spiller aggressivt, og det er svært at se Holbæk holde nullet mod dem. Omvendt efterlader det plads at spille på, hvis Holbæk kan spille forbi det første pres. Vi forudser en lige kamp med en del scoringer. Den kan tippe begge veje, men vi mener, at Holbæks offensive esser har lidt mere individuel kvalitet end Herles, og det kan blive afgørende i en angrebskamp.

TFC Odsherred-FA 2000 2-2

I danmarksseriens fire puljer er det kun Næsby, Holbæk og TFC Odsherred, der er ubesejret på hjemmebane. Til gengæld er FA 2000 ene om at være ubesejret på udebane. Vi tror, at begge rekorder stadig står efter topopgøret i pulje 2. Selv om FA 2000 utvivlsomt vil gøre meget for at vinde, så har rækkens tophold vist svaghedstegn i foråret. Omvendt imponerede Odsherred i sidste weekends topopgør. Vi tror, det bliver en af de mere festlige uafgjorte kampe.

Sjællandsserien Tuse-Nakskov 5-0

På papiret er det nummer ni mod nummer 10. Men vi er overbeviste om, at det reelt er et solidt midterhold mod en nedrykker. Tuse er for gode til at ligge og kæmpe om nedrykning, og holdet kan tage et stort skridt ved at øge afstanden til Nakskov til seks point. Læg dertil, at Tuses angreb har set fornuftigt ud i foråret. Mon ikke det vil vise sig frem på en solskinsdag på hjemmebane?

Serie 1 Gørslev-Raklev X

Raklev skal have gjort noget ved sin skrækkelige udebanestatistik, hvis de skal på sikker afstand af nedrykningsstregen. Og ganske vist er Gørslev foran Raklev, men holdet er til at tale med. Og på kunstgræs i Borup tror vi på, at Raklev får point.

Holbæk United-Skælskør 1

Så starter sæsonen for alvor for Holbæk United. Efter nederlag til to hold fra den øverste halvdel har holdet hjemmebane mod Skælskør. En sejr vil mindske afstanden mellem holdene til et point, og det kan blive vitalt for Holbæk United, der er næstsidst. Hjemme mod et hold, der aldrig vinder og sjældent scorer på udebane, tror vi på en United-sejr.

Kalundborg-Fårevejle 2

Fårevejle sluttede efteråret med nederlag til Vordingborg og har åbnet foråret med to uafgjorte. Det betyder, at holdet har mistet førstepladsen. Derfor må de være topmotiveret til kampen ude mod Kalundborg. Fårevejle har klassen til at vinde puljen, og vi tror, at de vågner til dåd i Munkesøen. Også selv om Kalundborg er bedre end deres pointhøst og faktisk får point i mere end hver anden kamp på hjemmebane.

Serie 2 AIK 65 Strøby-Holbæk B&I 2 Undløse-Vemmelev 1

FC Storebælt-Høng 1

Serie 3 Dianalund-Årby X

Tølløse-Tuse 1 Vipperød-Hørve 1

RB 1906-Asnæs X Hagested-Hvalsø 2

Svebølle-Ejby 1