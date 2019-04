Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 12. april 2019 kl. 11:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så fik vi taget hul på seriesæsonen i fodbold. På tipsredaktionen synes vi dog nok, at vi kunne have ventet en uge med serie 1. Fire forkerte ud af fire mulige er resultatet af serie 1 isoleret set.

Men nu skal man jo fokusere på de positive ting, og her er det let at få øje på Tuse, som helt som forudsagt vandt 3-0 over Køge i sjællandsserien. Dermed er årets første rigtige ciffertips i hus.

Samlet har vi ramt et ud af syv ciffertips rigtigt.

I alt blev det til 11 rigtige tipstegn i sidste uge ud af 19 mulige. Det svarer til 58 procent. Året til dato har vi ramt 44 rigtige i 77 forsøg, hvilket svarer til 57 procent.

Fodbold, danmarksserien Karlslunde-Holbæk 1-2 De to hold spillede uafgjort i efteråret, Karlslunde har ikke tabt med mere end et mål i hele sæsonen, og Karlslunde har spillet uafgjort i forårets tre første kampe mod blandt andre Avedøre og Herlev. Alt tyder på en tæt kamp. Tager man med i ligningen, at Holbæk havde svært ved at skabe chancer i 0-0-kampen mod Avedøre i fredags, så lugter det kraftigt af uafgjort. Men næppe 0-0 mellem to af rækkens tre mest scorende hold. Vi tipper, at der bliver scoret et par mål, men vi tror, at Holbæk har de ekstra procent selvtillid og kvalitet, der gør udfaldet.

B1908-TFC Odsherred 1-1På en god dag vinder Odsherred, men vi tror på en lige kamp mellem to tophold. Odsherred har ikke helt fået angrebsspillet til at fungere i foråret, så vi tror ikke på mange mål fra deres side. B1908 har scoret pænt med mål, men tabte senest 1-0. Kampen kan tippe til begge sider, men vi hælder til uafgjort. Odsherred har spillet 0-0 i to topkampe i foråret allerede, men vi tror, der bliver scoret i kampen.

Sjællandsserien Ringsted-Tuse 3-2

Ringsted bør være et bedre hold end Tuse. Men Tuse er omvendt klart bedre end deres placering. Ikke mindst har holdet fået gang i angrebsspillet, og vi tror, de kommer til at give Ringsted kamp til stregen.

Serie 1 Holbæk United-Næstved 2

Holbæk United skal nok få point, når de kommer i gang. Men det bliver svært mod Næstved, som ser ud til at være stærke i foråret.

Fårevejle-Gørslev 1

Fårevejle vandt det omvendte opgør på kunstgræs. Men det bliver nok en nervøs omgang for de to hold. Det er en lille finale for begge hold. Fårevejle kan komme syv point foran Gørslev og hægte dem af, men de risikerer omvendt at blive overhalet, hvis de taber. Vi tror på en smal hjemmesejr.

Raklev-Holmegaard 1

Raklev bør have kvalitet til at slå Holmegaard, og efter øretæven i åbningskampen må de være uhyre opsatte på at vinde.

B73, Slagelse-Kalundborg 2

Er det nu, det vender for Kalundborg? En sejr vil bringe dem tæt på de andre bundhold, og holdet bør være så robust, at det ikke taber. Får Kalundborg endelig medgang, kan de sagtens vinde kampen.

Serie 2 Mørkøv-Høng 1

Serie 3 Tuse-Gislinge X

Fårevejle-Hagested 1

Bramsnæs-Vipperød 2

Skibby-Asnæs 2

Hørve-Tølløse 2

Borup-Svebølle 2

Kvindeserie øst Damsø-RGI-KGB 2

Håndbold, oprykning til 3. division, mænd Lammefjorden-Tune 1

Lammefjorden har brugt en hel sæson på at ligne en nedrykker. Nu ligner de pludselig en overlever i stedet. Når holdet har gejsten, kan det være virkelig svært at spille imod, og mon ikke nogle af de gamle drenge, der mere eller mindre har bebudet karrierestop, gerne vil aflevere holdet som divisionshold? Det vil egentlig være typisk for Lammefjordens sæson både at dumme sig på matchbolden og at stå sammen om en stærk præstation i yderste time. Vi tror mest på det sidste og dermed en hjemmesejr.