Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 05. april 2019 kl. 15:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så starter fodboldsæsonen for alvor, og der er masser af kampe på programmet. Samtidig er det næstsidste weekend med håndbold.

Sidste weekend havde vi kun tre fodboldkampe, og her ramte vi rigtigt tipstegn på alle tre. Men de to ciffertips var til gengæld forkerte. I håndbold ramte vi til gengæld kun rigtigt i to ud af fem kampe.

Samlet ramte vi rigtigt i fem ud af otte kampe svarende til 72 procent, og altså nul i ciffertips. Året til dato har vi ramt 33 ud af 58 rigtige svarende til 57 procent, mens vi i ciffertips er på nul ud af fire.

Fodbold Danmarksserien Holbæk-Avedøre 4-0 Der skal vel dumhed, gummiarm eller dommeruheld til for at stoppe Holbæk. Holdet har fået en fremragende start på foråret og har en lille oprykningsmatchbold mod Avedøre. Og et tophold i spillemæssig krise lyder som mad for Holbæks gode offensiv. Vi tror på en klar sejr uden mål imod.

TFC Odsherred-Kastrup 5-0

Efter to gange 0-0 tror vi, at TFC Odsherred får gang i målscoringen. Spillet har været fint, men den sidste skarphed har manglet, og vi tror, at der kommer mange mål, når først de kommer. Og Kastrup har for vane at lukke en del ind - også uden selv at score vanvittigt meget.

Sjællandsserien Tuse-Køge 3-0

Tuse bør have styrken til at blive midterhold, mens Køge ligner en helt sikker nedrykker. Alt andet end en klar sejr vil være en skuffelse. Tuse scorede to mål i forårspremieren, og vi regner med, at de igen kan score et par gange.

Serie 1 Holmegaard-Fårevejle 2

Godt nok er Fårevejle ramt af skader, men holde har stadig et niveau, der bør være bedre end Holmegaard. Uafgjort er ikke usandsynligt, men vi tror, at Fårevejle har styrken til at vinde.

Vordingborg-Raklev X

Topopgør mellem to gode hold. Hvis kampen bliver spillet på græs, kan en tilfældighed let blive afgørende. Vi tror, at de to hold begge vil være tilfredse med at åbne foråret med point.

Solrød-Holbæk United 2

Holbæk United underpræsterede i efteråret og har brugt vinterpausen til at finde egne dyder. Vi tror, at de starter med en sejr.

Kalundborg-Herfølge 1

En sindssygt vigtig kamp for Kalundborg. Vi tror ikke, at Herfølge kommer med meget. Det gør Kalundborg til gengæld - inklusive nerver. Den kan tippe begge veje, men vi tiltror Bo Sørensens tropper evnen til at hente en sejr.

Serie 2 Undløse-Mørkøv X

Høng-Fuglebjerg/Sandved-Tornemark 2

Serie 3 Asnæs-Hvalsø 1

Ringsted-Årby 1

RB 1906-Fårevejle 1

Tølløse-Bramsnæs 1

Vipperød-Skibby 1

Gislinge-Hørve 1

Hagested-Tuse X

Svebølle-Boeslunde 1

Kvindeserie øst NFC/VIF-RGI-KGB 2

Håndbold Oprykning til 3. division, mænd Tune-Lammefjorden 2

Godt nok kommer Tune med selvtillid fra en sæson som tophold, men Lammefjorden kommer med gejsten efter en utrolig afslutning på sæsonen og sidste kamp.