Redaktionen tipper

Lokalsport - 08. juni 2018 kl. 20:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her på tipsredaktionen øsnker vi til lykke til både Fårevejle og Holbæk United med oprykningen til serie 1. Men vi er alligevel lidt ærgerlige over, at Holbæk United slog Undløse. Vi havde nemlig gættet på et kryds, det var det eneste tips­tegn, vi ramte forkert sidste weekend.

13 rigtige ud af 14 ramte vi, og det svarer til 93 procent, som vi godt tør være lidt stolte af. Samlet ligger vi nu på 94 rigtige ud af 153 kampe, hvilket svarer til 60 procent.

Til gengæld ramte vi igen forbi på alle fire cifftertips. Samlet er vi på 2 ud af 27 eller 7 procent.

Denne weekend er sidste runde i sjællandsserien. De to lokale hold har dog ikke meget på spil, men længere nede i rækkerne, hvor der mangler endnu en runde, er der flere med meget på spil.

Danmarksserien Holbæk-Karlslunde 5-0

Trods status af bundprop har Karlslunde ikke lukket mange mål ind. Men holdet skal vinde sine sidste to kampe for at have en chance for at undgå nedrylkning. Vi tror, de bliver tvunget frem på banen, og det bliver guf for Holbæk, der vinder en klar sejr.

TFC Odsherred-Roskilde KFUM 1-2

Odsherred lægger sig ikke ned i sidste hjemmekamp. Men holdet er slidt og har ikke noget at spille for. Det har Roskilde KFUM, der kæmper for at overleve i danmarksserien. Vi tror, at gæsterne vinder en kneben sejr.

Sjællandsserien BSF-Tuse 0-2

Tuse snublede ganske vist med 0-5 ude mod Allerød onsdag, men holdet har spillet et virkelig flot forår i sjællandsserien. BSF skal vinde for at have en chance for at tage førstepladsen. Det giver gode omstillingsmuligheder for Tuse.

Kalundborg-Farum 3-2

Kalundborg har faktisk gjort det ganske fornuftigt på hjemmebane i foråret, og holdet vil gerne slette den kedelige rekord med snart 1000 dage uden en hjemmesejr. Det tror vi lykkes mod Farum, der ikke har noget at spille for.

Serie 1 Skælskør-Jyderup 1

B73 Slagelse-Raklev 2

Serie 2 Taastrup-Fårevejle 2

Undløse-Sorø 1

Høng-Vordingborg 1

Holbæk B&I-Holbæk United X

Serie 3 Tølløse-Hvalsø 1

Svebølle-Asnæs2

Mørkøv-Svinninge 1

Såby-Hørve 1

Kvindeserie øst Hillerød-RGI-KGB X