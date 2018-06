Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For anden weekend i træk spillede vejret aktivt med i afviklingen af fodboldkampene.

Denne gang blev både LSF-Holbæk i danmarksserien og Lundtofte-Tuse i sjællandsserien afbrudt. De glider derfor ud af tipskonkurrencen, selv om begge er blevet spillet om/færdig siden.

Det efterlod os med 13 kampe, og det lykkedes at ramme syv rigtige, så som sædvanligt flirter vi kraftigt med de 50 procent. Denne gang rammer vi 54 procent, mens vi samlet er på 79 rigtige ud af 139 kampe, hvilket svarer til 57 procent.

Der var kun to kampe med ciffertips, der blev spillet færdig. Her ramte vi sejren til Odsherred, men vores beskedne bud på 2-0 holdt slet ikke, da de vandt 4-1. Anden kamp var Kalundborg mod Herstedøster. Her ramte vi ganske vist Kalundborgs to mål, men Herstedøster scorede to i modsætning til vores gæt på et. Altså nul rigtige ciffertips, hvor totalen er to rigtige ud af 23.

Danmarksserien Vanløse-TFC Odsherred 1-0

På en god dag kan Odsherred sagtens tage point fra Vanløse, som de også gjorde i efterårets kamp i Vanløse. Men Odsherred har kun æren at spille for, mens Vanløse er del af den intense topkamp, hvor der med tre kampe tilbage kun er to point fra nummer et til nummer fem. Der lurer en overraskelse, men vi tror, at motivationen gør forskellen, så Vanløse vinder en snæver sejr.

Holbæk-FA 2000 3-0

Holbæk vandt udekampen i foråret mod FA 2000 med fire mål, og det er svært at tro på andet end en Holbæk-sejr - og en komfortabel en af slagsens. Størrelsen kommer nok til at afhænge af, hvor tidligt Holbæk får det første mål. Vi kan sagtens se kampen ende både 2-0, 3-0, 4-0 og 5-0. Men vi har svær ved at se, at gæsterne får scoret på andet end personlige fejl. Vil vælger et konservativt bud på 3-0.

Sjællandsserien RB 1906-Kalundborg 2-1

Kalundborg er begyndt at hente resultater, selv om nedrykningen er en realitet. RB 1906 er til gengæld stadig en del af kampen om at undgå de sidste mulige nedrykningspladser, og de kommer med syv point fra de sidste tre kampe. Vi tror, de vinder, men at Kalundborg får scoret.

Tuse-Frederikssund 4-0

Der er to hold, der kan spille frit i toppen af rækken. Det kan blive ganske underholdende, og med Tuses assistenttræner Freddy Andersens kendskab til Frederikssund, tror vi, at Tuse løber med det hele.

Serie 1 Raklev-Albertslund 2

Serie 2 Vindinge-Holbæk B&I 2

Fårevejle-Fløng-

Hedehusene 1

FC Storebælt-Høng 2 Holbæk United-Undløse X

Serie 3 Asnæs-Vipperød 1

Hvalsø-Svinninge 1

Mørkøv-Tuse 1

Hørve-Svebølle 1

Kvindeserie øst RGI-KGB-Allerød 1