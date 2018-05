Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 18. maj 2018

Kristi himmelfartsferien blev rent tipsmæssigt under middel. Men ikke meget. Med ni ud af 16 rigtige lå vi lige under vores gennemsnit, som vi nu trækker ned på 58 procent. Eller i faktiske tal 66 rigtige ud af 113. Ciffertipsene var igen alle skudt forbi, så der er vi nu på to ud af 18 samlet.

Nu rammer vi en pinse med kampene spredt ud over fire dage - fem hvis vi tager kvinderne fra RGB-KGB's kamp torsdag med.

Danmarksserien

AB Tårnby-TFC Odsherred 2-0

De to hidtidige møder mellem holdene er endt med smalle udesejre. Men denne gang kæmper hjemmeholdet med om oprykning, mens gæsterne kun i teorien har noget på spil i forhold til nedrykning. Det kommer til at gøre forskellen.

Holbæk-Slagelse 2-0

Holbæk har leveret toppræstationer i de to andre kampe mod Slagelse. Så i en kamp, hvor Slagelse endelig kan vise gummiben i marchen mod oprykning, tror vi, at Holbæk sikrer sig den interne sejr og samtidig forhindrer, at Slagelse tager oprykningen i Holbæk.

Sjællandsserien

Herlev-Kalundborg 1-3

Kalundborg har haft en opadgående formkurve, men ingen marginaler med sig. I en kamp mellem en sikker og en næsten sikker nedrykker tror vi, at de endelig får heldet på deres side. Men vi tror ikke, de kan holde nullet.

Allerød-Tuse 0-0

Tuse vil undgå samme ydmygelse, som de fik med 0-5 på hjemmebane i efteråret. Og vi tror, at forårets bedste defensiv godt kan stå imod Allerød, der hjemme kæmper for oprykning. Omvendt tror vi ikke, at det vil lykkes dem at score.

Serie 1

Raklev-Slagelse 2

Jyderup-Lejre 1

Serie 2

Fårevejle-Hundige 1

Svogerslev-Holbæk B&I 2

Skibby-Undløse X

Benløse-Høng 2

Holbæk United-Fløng-Hedehusene 1

Serie 3

Asnæs-Hvalsø 1

Mørkøv-Svebølle 2

Tuse-Såby 1

Hørve-Tølløse 1