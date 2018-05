Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 04. maj 2018 kl. 15:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et par ugers pause af tekniske årsager er redaktionen igen klar til at forudsige weekendens kampe i håndbold og fodbold. Denne weekend byder på forårets sidste lokale håndboldkamp, når Jernløse skal på mission impossible mod Furesøen. I sidste runde af Redaktionen tipper optrådte både Jernløses mænd og kvinder, men begge kampe blev efterfølgende ændret på skrivebordet, så de udgår af vores opgørelse. I seneste runde ramte vi blot fire ud af 12 rigtige tipstegn og nul ud af fire ciffertips rigtige. Samlet er vi på 48 ud af 83 rigtige eller 58 procent, mens vi på ciffertips ligger på 20 procent rent med to ud af 10 rigtige.

Fodbold Danmarksserien Holbæk-Stenløse 4-0

I efteråret vandt Stenløse kampen i Holbæk, men Holbæk er et bedre hold, hvilket de også viste ved at vinde med fire mål i efterårets kamp i Stenløse. Vi føler os overbevist om, at Holbæk scorer mere end et par gange. Og holder de koncentrationen, bør de også kunne holde nullet.

TFC Odsherred-Skjold Birkerød 0-0

Odsherred har tabt de seneste fire kampe, hvor det også kun er blevet til en enkelt scoring. Hjemme mod Skjold Birkerød bør de dog kunne tage point. Holdene ligger side om side lige over den teoretiske nedrykningsstreg. I praksis ser Odsherred dog ud til at have 10 point at give af, og begge mandskaber vil nok være tilfredse med at tage et enkelt point.

Sjællandsserien Tuse-Farum 1-0

I efteråret vandt Farum 7-1 over Tuse. Men Tuse har meget bedre styr på defensiven i foråret, og vi tror, at de kommer til at drille topholdet. Farum vil formodentlig have klar overvægt i spillet, men vi tror, at Tuse står imod, og så kan de jo passende lave et kontramål på hjemmebane.

Kalundborg-Glostrup 2-1

På tirsdag er det to år siden, Kalundborg sidst vandt en turneringskamp. Hvis holdet vil undgå det triste jubilæum, skal de slå Glostrup, som ligger næstsidst i sjællandsserien og ikke imponerede mod Tuse onsdag. Vi tror ikke, at nogen af holdene kan holde nullet, men mon ikke Kalundborg på hjemebane endelig henter den sejr, klubben hungrer efter?

Serie 1 Jyderup-Solrød 1

Raklev-Herfølge 2

Serie 2 Høng-Herlufsholm 1

Holbæk B&I-Undløse 1

Serie 3 Asnæs-Svinninge 1

Tuse-Vipperød 1

Mørkøv-Tølløse 1

Såby-Svebølle 1

Kvindeserie Øst RGI-KGB-Greve 1

Håndbold - oprykning til 2. division mænd Furesø-Jernløse 1

Efter en sejr på 23 mål på udebane kan Furesø tillade sig at stille med reserver og småpjatte. Derfor er der en chance for, at Jernløse vinder, men tager Furesø sig sammen, så vinder de kampen klart og sikrer sig endnu en sæson i 2. division.