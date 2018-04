Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Vi må nok erkende, at tipsredaktionen ikke forstår sig på kvinder. I hvert fald ikke på kvindehåndbold. I sidste weekend var der fire kampe i kvindehåndbold, og kun et ud af de otte hold havde noget på spil. Det gjorde kampene svære, og vi ramte ikke en eneste rigtig.

Det smitter af på det samlede resultat i den første uge med fuldt fodboldprogram, hvor syv af otte håndboldhold også spillede. I alt ramte vi otte ud af 19 kampe rigtigt svarende til 42 procent. I fodbold lå vi på 50 procent rent med seks ud af 12, mens vi i håndbold kun ramte to ud af syv kampe rigtigt, hvilket er 29 procent. Samlet set har vi ramt 44 ud af 71 kampe rigtigt - altså 62 procent.

Den store succes kom på ciffertips. Efter nul rigtige i årets første fire kampe ramte vi sidste weekend plet med sejre på 1-0 til Holbæk og 2-0 til TFC Odsherred. Dermed er status to ud af seks rigtige eller 33 procent.

I denne weekend bliver det spændende at følge oprykningskampene i håndbold. Her har vi fidus til de lokale hold, som starter på hjemmebane.

Desuden kan TFC Odsherred spille sig helt ind i oprykningskampen, hvis de sender GVI hjem til Nymosen med et nederlag. Og i sjællandsserien spiller både Tuse og Kalundborg vigtige bundopgør.

Fodbold Danmarksserien Holbæk-Kastrup 5-0

Kastrup har lukket 14 mål ind i forårets første tre kampe, og i efteråret burde Holbæk have vundet væsentligt større end 4-1, som blev resultatet på Amager. Meget afhænger selvfølgelig af, hvor længe Kastrup kan stå imod. Men vi er overbevist om, at Holbæk vinder klart.

TFC Odsherred-GVI 2-0

Det er et lidt frækt sats. GVI er rækkens mest scorende hold, og de lukker færrest mål ind. For Odsherred er det en vigtig kamp. En sejr betyde, de spiller med om oprykning, mens et nederlag betyder, at de har otte point op, og så er sæsonen reelt slut. Odsherred er så stærke, så vi tror, de kan spille til nul. Og så satser vi på en tidlig scoring og et 2-0-mål, når GVI satser til sidst.

Sjællandsserien Lundtofte-Kalundborg 0-2

For første gang i næsten to år holdt Kalundborg nullet mod Tuse. Nu møder de rækkens nummer næstsidst, og vi tror, de gentager bedriften. Og så sætter vi vores lid til, at de får puttet et par ind i den anden ende.

Tuse-Herlev 3-0 Tuse kan ikke brænde lige så meget, som de gjorde mod Kalundborg. Og motivationen må være stor i en kamp, hvor de kan øge forspringet til Herlev til otte point.

Serie 1 Raklev-Jyderup 2

Serie 2 Dianalund/Stenlille-Høng X

Fårevejle-Svogerslev 1

Roskilde KFUM-Holbæk B&I 2 Holbæk United-Vindinge 1

Serie 3

Asnæs-Mørkøv 2

Tølløse-Svebølle 1 Svinninge-Vipperød X

Kvindeserien

Sundby-RGI-KGB

2

Håndbold Oprykning til 2. division, mænd Jernløse-Helsinge 1

Det ligner en lige dyst over to opgør. Men dels har Jernløses topniveau været imponerende, og dels er der en tendens til hjemmesejre i håndbolds play off-kampe. Og med en fyldt Jernløsehal til dobbelt oprykningskamp tror vi, at hjemmeholdet tager sejren.

Oprykning til 3. division, kvinder

Jernløse-Himmelev 1

Godt nok har Himmelev spillet en række højere end Jernløse og er dermed blevet presset mere i sæsonen. Men trækker man deres skrivebordssejr fra, har de kun hentet 11 point i sæsonen, og de tre er kommet mod Løve-Høngs bundhold. Og Jernløse kommer trods uafgjort i sidste weekend med en god sejrsstime. Og hjemme i Jernløsehallen er det blevet til otte sejre i 10 kampe i sæsonen. Vi tror, de vinder endnu en hjemmekamp.