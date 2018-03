Redaktionen tipper

Meget afhænger af, om Holbæk får midtbanen til at fungere. På en gammeldags tipskupon, ville vi nok have taget en 12-gardering med 2 som udgangstegn. Vi tager udgangspunkt i, at Holbæk løser sine midtbaneproblemer, og så bør FA 2000 ikke volde problemer. LSF, som er et af rækkens bedst spillende hold, formåede kun at score på et dumt straffespark og på en flot teknisk detalje efter en Holbæk-fejl i den sidste satsning. Vi tror ikke, at FA 2000 får scoret. omvendt tror vi ikke, at Holbæk kan brænde så store chancer to kampe i træk.Får de hul på bylden, kan 0-2 godt vise sig at være i underkanten.