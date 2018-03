Jernløse og Jens Erik Spørring spiller oprykningsfinale i Jernløsehallen søndag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Redaktionen tipper

Lokalsport - 23. marts 2018 kl. 12:08 Af Christain Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er vi klar til den første weekend med fodboldkampe på programmet. I første omgang kun tre, da det kun er danmarksserien hos mændene og kvindeserie øst hos kvinderne, der er i gang blandt de lokale seniorhold.

Sidste weekend blev således den sidste rene håndboldweekend, og vi rundede af med at ramme seks ud af otte kampe rigtigt. Kun de to uafgjorte kampe med Løve-Høngs mænd og kvinder missede vi.

Det bringer os samlet op på 29 rigtige ud af 42 kampe, hvilket er 69 procent. Det bliver spændende at se, hvordan fodbolden påvirker det.

Fodbold Danmarksserien Avedøre-TFC Odsherred 0-1

Når Odsherred er skades- og karantænefri bør de være blandt rækkens bedste. Så selv om det er premierekamp og udebane og alt kan ske, så er vi ret sikre på, at de vinder kampen. Vi tror til gengæld ikke, der kommer ret mange mål i kampen.

Holbæk-Ledøje-Smørum 2-1

Det er en svær kamp at gætte resultatet på. Begge hold har niveau til en topplacering, og begge hold scorer mange mål. Vi mener dog, at Holbæk er en tand bedre end Ledøje-Smørum, og selv om den omvendte kamp endte i målfest, så tror vi at Holbæks øgede fokus på defensiven holder målscoren nede. Men med rækkens måske to største offensive profiler på banen i form af Holbæks Mikkel Jensen og LSF's Emil Scott Rasmussen kan man ikke helt udelukke endnu en målfest på Tølløses kunstgræs.

Håndbold

3. division mænd

Jernløse-Ydun 1

Det er Jernløses sidste kamp, og selvom både Ydun og flere andre hold mangler endnu en kamp, så er der lagt op til oprykkerfinale. HØJ har i skrivende stund stadig en chance for at rykke op, men den er yderst teoretisk med tanke på deres førsteholds situation i 1. division. I sæsonens første kamp vandt Ydun 30-20 over Jernløse, og Jernløse må sandsynligvis undvære stærke Jakob Krupsdahl i målet, som har tippet flere tætte kampe til Jernløses fordel i sæsonen. Men Jernløse er stærke hjemme, og Jernløsehallen vil formodentlig være tætpakket. Så det er ikke kun lokalpatriotisme, når vi gætter på en hjemmesejr.

3. division kvinder

Holbæk-Brøndby 2

Holbæk plejer at have det svært mod Brøndby, og holdet har ikke noget at spille for. Brøndby derimod ligger a point med TMS Ringsted og HØJ inden de sidste to kampe, og de skal fordele en direkte oprykning, adgang til oprykningskampe og en lang næse imellem sig. Alt peger på en Brøndby-sejr. Men Holbæks topniveau er godt nok til at slå dem, så hvis de pludselig vil bevise noget, kan der lure en overraskelse.

Løve-Høng-HØJ 2

HØJ er i samme situation som Brøndby og TMS Ringsted i toppen. Der skal point på bogen. Løve-Høng fejrede sidste weekend deres nedrykning ved at tage point fra Himmelev og dermed spille aktivt ind i nedrykningsspillet. Vi tror dog ikke, at de får held til også at have en finger med i oprykningsspillet ved at drille HØJ. Klasseforskellen er ganske enkelt for stor.