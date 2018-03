Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 16. marts 2018 kl. 14:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så fik vi overstået årets første håndboldrunde med fuldt lokalt program. Og på mange måder vel overstået.

Vi ramte fem ud af otte kampe rigtigt, og det finder vi acceptabelt. Det frækkeste tip var nok udesejren til Løve-Høngs mænd, men Michael Bøwigs tropper belønnede os for tilliden og tog hjem fra Køge med begge point.

Til gengæld kunne vi slet ikke ramme Holbæks kampe. Vi var sikre på, at mændene ville vinde over Suså, og vi troede ikke på kvinderne ude mod Næstved/Herlufsholm. Men det gik lige omvendt. Og endelig kom det bag på os, at Jernløses kvinder ikke kunne vinder ude over CBS Sport i en kamp, hvor der ganske vist kun var æren på spil.

Fem ud af otte i sidste weekend bringer totalen op på 23 ud af 34 eller 68 procent. Altså stort set uændret i forhold til 69 procent efter sidste uge.

3. division mænd Lammefjorden-Ydun 2

Ydun spiller for fuld kraft med om oprykningen til 2. division. Selvom Lammefjorden i glimt hen over sæsonen har vist høj klasse, så ligger de omvendt og spiller for at undgå nedrykning. Det kan give et hold vinger, men vi tror ikke på, at de bliver stærke nok til at bære mod Yduns oprykningsambitioner.

TPI Odense-Jernløse 2

TPI Odense fik for nyligt et overraskende point i Odense mod Ydun, så de skal ikke undervurderes. Samtidig er det sidste chance for dem. Hvis de ikke får point imod Jernløse, så rykker de ned. Men vi tror, at Jernløses mulighed for at sikre sig en direkte oprykningsfinale næste weekend vejer tungere.

3. division kvinder Holbæk-AG 1

AG kan stadig teoretisk nå at rykke ned, mens Holbæk ikke kan nå noget. Til gengæld kom holdet tilbage på vinderkurs i sidste runde, og på en dag, hvor klubben gør lidt ekstra ud af arrangementet i Stadionhallen, tror vi også, at kvinderne vil bidrage med en sejr.

Himmelev-Løve-Høng 1

Hjemmeholdet kan med en sejr og lidt hjælp sikre sig endegyldigt mod direkte nedrykning. Og det tror vi, de gør mod et Løve-Høng-hold, der ganske vist har pil opad for tiden. Men der er ganske enkelt for langt op.

Kvalifikationsrækken mænd Faxe-Løve-Høng 2

På redaktionen synes vi dels, at Løve-Høng er inde i en god stime, og dels at de er for gode til at ligge i bunden. Det samme synes vi ikke om Faxe. Så giver to-tallet vel sig selv.

Holbæk-Roskilde 1

Med to nederlag i træk har Holbæk genåbnet kampen om andenpladsen. Taber de også hjemmekampen mod Roskilde i akut nedrykningsfare, så kan holdet meget vel blive nødt til at slå Dianalund/Tersløse for at holde Slagelse fra andenpladsen. Og bortset fra SUS Nyborg fra 2. division i pokalturneringen er der ikke noget hold, der har gjort det siden 12. marts 2017. Vi er overbevist om, at det giver den nødvendige motivation til Holbæk til at tage den nødvendige sejr.

Kvalifikationsrækken kvinder TIK Taastrup-Jernløse 2

En svær kamp, hvor gæsterne er klart bedre end hjemmeholdet. Men hvor hjemmeholdet står med kniven foran struben, mens gæsterne ikke har noget at spille for, før play off-kampene om oprykning begynder. Vi tror, at kvalitetsforskellen bliver afgørende, så Jernløse tager sejren over TIK Taastrup, der pudsigt nok er bedst på udebane.

Lammefjorden-Hvidovre 1

Nedturen for Lammefjorden har været så lang, at holdet risikerer at komme i nedrykningsfare, hvis det taber til Hvidovre. Gæsterne får ganske vist de fleste af sine point på udebane, men titlen som bundprop er ikke kommet uden grund. Lammefjorden er bedre, og det tror vi, at de viser hjemme i Svinninge.