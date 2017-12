Foto: Christian Dahl

Redaktionen tipper

Lokalsport - 01. december 2017 kl. 15:21

Så blev det hverdag igen på tipsredaktionen. Efter nogle særdeles tilfredsstillende uger måtte vi sidste weekend sande, at vi ramte ved siden af på tre ud af syv kampe.Det er dog stadig over halvdelen rigtige, så vi holder os på den rigtige side af de 50 procent.

Vi havde for stor tiltro til Løve-Høng, hvor både mændene og kvinderne tabte ude til Nykøbing, og det kostede dyrt. Og så havde vi for lidt tiltro til Holbæks mænd, der imponerede med en sejr ude over Slagelse i topopgøret.

Vi ramte 57 procent rigtige sidste weekend, og siden fodbolden sluttede, har vi i alt ramt 14 ud af 18 rigtige - eller 78 procent.

I denne weekend tror vi på sejr til det lokale hold i seks ud af syv kampe.

3. division mænd Jernløse-TPI Odense 1

Her må der ikke være tvivl om udfaldet. Jernløse har efter Lammefjordens nederlag onsdag til Ydun mistet sin førsteplads. Men hjemme mod TPI bør det være en formsag at tage den tilbage. Jernløse spillede under eget niveau i udekampen mod Rødovre en hverdagsaften, men på hjemmebane søndag eftermiddag bør klasseforskellen være til at få øje på både på banen og på måltavlen. Vi forudser en storsejr over TPI Odense, som har tabt alle kampe med undtagelse af hjemmekampene mod Lammefjorden og Korsør/Tårnborg.

Kvalifikationsrækker mænd Løve-Høng-Team Faxe 1

Godt nok tabte Løve-Høng ude til Nykøbing sidste weekend, men holdet er stadig bedre, ned placeringen som nummer otte indikerer. Og hjemme i Hønghallen bør Micahel Bøwigs tropper ikke have problemer med at slå bundproppen Faxe, derhar tabt alle kampe på nær hjemmekampen mod Østofte Hillested den 1. oktober.

Roskilde-Holbæk 2

Reserverne for Roskildes hold i 2. division frister en tilværelse under nedrykningsstregen i kvalifikationsrækken og har blot hentet fem point i ni kampe. Holbæk imponerede omvendt sidste weekend med udesejren i topopgøret mod Slagelse, og de ligger på den andenplads, der giver adgang til oprykningskampe. Der bør ikke være tvivl om hverken udfald eller klasseforskel. Men sjovt nok kan klasseforskellen blive en hæmsko for Holbæk. De har tidligere haft problemer mod de svagere hold, men med en koncentreret indsats bør de vinde klart.

3. division kvinder Løve-Høng-Himmelev 2

Ni nederlag i ni kampe fortæller en historie om et hold i krise. Godt nok har der været tydelig pil opad i de seneste kampe, og gæsterne har med tre point i otte kampe heller ikke for meget at grine ad. Men vi tror ikke, at Løve-Høng får vendt bøtten på denne side af jul. Skal man tage ja-hatten på, så har holdet hjemmebane, og veteranen Connie Søllested har sagt ja til at hjælpe holdet. Hun kommer helt sikkert med noget tiltrængt rutine og uden aktier i krisen. Men holdet må samtidig undvære Amalie Espensen, og vi tror ikke,at hjemmebanefordel og Connie Søllested kan opveje alt det negative.

AG-Holbæk 2

Holbæk ligger rigtig godt til i den tætte top og kommer med fem sejre på stribe. Det bør være nok til sejr over AG, der ligger på en niendeplads og kun har taget point fra de fem nederste hold. Ser man bort fra skader og justitsmord, så er det kun Holbæk selv, der kan forhindre dem i at vinde kampen. Kan spillerne holde koncentrationen i 60 minutter, bør de også vinde med en solid margin.

Kvalifikationsrækken kvinder Hvidovre-Lammefjorden 2

Hvidovre på sidstepladsen vandt i sidste runde over FIF på næstsidstepladsen. Ellers har klubben tabt samtlige kampe i sæsonen, og vi kan ikke se nogen grund til, at det skulle ændre sig mod Lammefjorden. Med sejren i sidste runde over KSG lagde holdet sig på andenpladsen, og det har kun tabt til topholdet HVC/Vidar, der har maksimumpoint, og så med et mål i første spillerunde til KSI. Det ligner en tvekamp mellem Lammefjorden og Jernløse om andenpladsen, og vi har meget svært ved at forestille os, at Lammefjorden skulle snuble over Hvidovre.

Jernløse-TIK-Taastrup 1

Som nævnt ovenfor ser det ud til, at Jernløse og Lammefjorden kommer til at kæmpe om andenpladsen. Jernløse har tabt til rækkens to førende hold, men ellers er det kun blevet til et enkelt pointtab i den uafgjorte kamp ude mod Fremad Valby. Hjemme i Jernløsehallen tror vi ikke på, at TIK-Taastrup kan stille noget op.