Jernløses mænd vandt i weekenden et topopgør på hjemmebane. Vi tror på, at de kan gentage kunststykket på udebane lørdag. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Redaktionen tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 24. november 2017 kl. 14:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var de tætte kampes weekend sidste weekend. Ud af de seks gennemførte kampe, vi forsøgte at kloge os på, blev tre afgjort med et mål, en blev afgjort med to, en med tre og en med fire mål. Jernløses kvinder kom ikke i kamp, da modstanderen fra CBS Sport ikke kunne stille hold. Men af de øvrige seks kampe i weekenden med lokale hold i divisionerne og kvalifikationsrækkerne ramte vi rigtigt i de fem.

Det giver en hit-rate på 83 procent i denne uge, og efter sidste uges fuldtræffer med fem af fem rigtige, er vi samlet på 10 rigtige ud af 11, efter vi er gået over til ren håndbold. Samlet er vi derfor på 91 procent rigtige.

Vi ved dog godt, at ganske få mål i sidste weekend kunne have rokket betydeligt ved resultatet, og vi forudser igen i denne uge en række tætte opgør. Derfor forsøger vi at bevare ydmygheden i denne uge, hvor vi blandt andet tror, at Kennet Lange Rasmussens Jernløse får ram på hans mandskab fra sidste sæson, når de spiller topkamp ude mod HØJ.

3. division mænd HØJ-Jernløse 2

Uha, uha, uha for et topopgør. Begge hold har 12 point efter syv kampe. på nær et mål har de lukket lige mange mål ind, mend HØJ i gennemsnit scorer to gange mere per kamp end Jernløse. Det bliver formodenltig en meget lige kamp. Hjemmeholdet har fordel af hjemmebane, og det er aldrig til at vide, hvor mange spillere fra klubbens hold i division, der er med. Omvendt har Jernløse virket som om, de er bedst mod de gode hold, og så har træner Kennet Lange et godt kendskab til HØJ, hvor han var andetholdstræner sidste sæson.

Lammefjorden-Himmelev 1

Her er vi til gengæld ude i lidt af et bundopgør. Lammefjorden ligger ganske vist nummer syv i 3. division. Men teoretisk kan Lammefjorden ligge under nedrykningsstregen efter weekenden, hvis de taber hjemmekampen til Himmelev. Det bør Lammefjorden være for godt et hold til. Topniveauet er højt, hvilket Lammefjorden viste i det knebne nederlag til Jernløse og i første halvleg ude mod Ajax, hvor de kørte dem over. Vi tror, at Lammefjorden tager sig sammen og i stedet slår et hul i rækken mellem midterholdene og bundholdene.

Kvalifikationsrækken mænd Nykøbing-Løve-Høng 2

Løve-Høng har fået gang i holdet og står med tre sejre i de seneste tre kampe. Det har bragt dem op midt i rækken, hvor de er et point efter Nykøbing, der omvendt kommer med tre kampe i træk uden sejr. Det lugter igen af en lige kamp, hvor hjemmebanen på Falster kunne blive afgørende. Vi tror dog, at Løve-Høngs gode form gør udslaget.

Slagelse-Holbæk 1

Slagelse, Holbæk og Køge ser ud til at skulle kæmpe om andenpladsen i rækken, mens Dianalund/Tersløse på førstepladsen ligger med maksimumpoint. Slagelse har tabt til Dianalund/Tersløse og med et mål ude til Nykøbing, men vundet resten af kampene. Derfor kommer oprykkerne med den tidligere Holbæk-træner Lars Jørgensen ved roret formodentlig med masser af selvtillid. Holbæk bør kunne matche Slagelse, men havde senest problemer med at slå Suså, der ligger næstsidst. Vi forudser en tæt kamp.

3. division kvinder Nykøbing-Løve-Høng 2

Hjemmeholdet på næstsidstepladsen har spillet uafgjort mod Himmelev på tredjesidstepladsen, men ellers tabt alt. Løve-Høng har tabt alt. Men hvor Nykøbing ikke siden deres uafgjorte har tabt med mindre end syv mål, kommer Løve-Høng med frisk selvtillid. For holdet viste gode takter hjemme mod Hvidovre i sidste runde, hvor de var tæt på point, men tabte med et enkelt mål. Nykøbing tabte til Hvidovre med 16 mål.

Kvalifikationsrækken kvinder VHC/Vidar-Jernløse 1

Hvis Jernløse taber, kan de nok godt vinke farvel til førsteplads og direkte oprykning. VHC/Vidar ligger med syv sejre i syv kampe tre point foran Jernløse på andenpladsen, og øger de forspringet til fem point, må Jernløse nok koncentrere sig om at forsvare andenpladsen og adgangen til oprykningskampe.

Lammefjorden-KSG 1

Endnu et topopgør. Lammefjorden på tredjepladsen er et point efter Jernløse på andenpladsen og et point foran KSG på fjerdepladsen. Siden premieren, der blev tabt med et mål til KSI på femtepladsen, har Lammefjorden kun tabt til suveræne VHC/Vidar. I mellemtiden er det blandt andet blevet til sejr over Jernløse. Vi tror, at Michael Grøhns kvinder er stærke nok til at hente en hjemmesejr i topgøret, selvom modstanderne formodentlig er sejrssultne efter nederlag til VHC/Vidar og uafgjort mod KSI i de to seneste kampe.