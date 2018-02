Send til din ven. X Artiklen: Redaktion tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter håndboldpausen i forbindelse med vinterferien er vi igen klar med vores bud på de lokale håndboldkampe.

Sidste runde tips er snart længe siden, men det er en fornøjelse at se tilbage på fire bud, der alle sad lige i skabet. Men vi må nok også indrømme, at der var nogle klare favoritter imellem. Deriblandt Jernløse i lokalopgør hos både kvinder og mænd ude mod Lammefjorden. Især mændenes opgør blev tæt, men det lykkedes Jernløse at vinde begge opgør.

I alt er vi nu oppe på 14 rigtige i 19 forsøg siden nytår. Det svarer til 74 procent rigtige. Også denne weekend er der fire lokale kampe at gætte på, og vi vover blandt andet pelsen med et frækt 1-tal i Løve-Høng-Næstved/Herlufsholm.

3. division mænd TMS Ringsted-Lammefjorden 1

Godt nok vandt Lammefjorden den modsatte kamp, men holdet har endnu ikke vundet på udebane i denne sæson. Samtidig er Ringsted en af de stærke hjemmebaner, og TMS Ringsted har i denne sæson kun tabt hjemme til Ajax, HØJ og Jernløse. Deres niveau kan Lammefjorden kun matche i glimt, og der skal mere til for at vinde ude over Ringsted.

3. division kvinder Løve-Høng-Næstved/Herlufsholm 1

Løve-Høng er i dag et meget bedre hold, end da efterårssæsonen begyndte. Og om noget hold tror vi, at Løve-Høng har haft glæde af kamppausen. Det vil være en overraskelse, men vi tror på, at Christian Sørensen har fået flyttet holdet så meget, at det på hjemmebane kan slå Næstved/Herlufsholm, der hverken kan nå op- eller nedrykning og reelt ikke har mere at spille for i sæsonen.

Kvalifikationsrækken mænd Team Faxe-Holbæk 2

Efter hjemmebanesejren over bundproppen Østofte Hillested torsdag møder Holbæk endnu et bundhold søndag. Hvis Slagelse fredag aften slår Dianalund/Tersløse, vil Holbæk med en sejr søndag overtage førstepladsen. Det kan give ekstra motivation til Holbæk, der på andenpladsen har så stort et hul til Slagelse, at holdet reelt godt kan tåle at tabe. Men der er klasseforskel på holdene i toppen og bunden af kvalifikationsrækken, og Faxe er blot et point over nedrykningsstregen.

Løve-Høng-Suså 1

Et uhyre vigtigt opgør mellem to hold lige over nedrykningsstregen. De kan let blive en tæt og spændende kamp, men vi tror, at Løve-Høng hjemme slår Suså, der sammen med bundproppen Østofte Hillested har fået færrest point på udebane i sæsonen. Og selv om hjemmeholdet ikke kan matche toppen af rækken, så har de kvalitet til mere end end bundplacering, som ikke mindst skyldes, at efteråret blev indledt med blot et point i de første fem kampe, og at holdet har mødt både Holbæk og Dianalund/Slagelse to gange allerede.