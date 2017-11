Rasmus Espersen, til venstre, var med til at bringe Danmark på sejrskurs ved EM for U17-hold.

Rasmus afgørende i EM-finale

Rasmus Espersen fra Holbæk var med til at vinde nøglekampen i finalen, da Danmark vandt EM for U17-hold.

Danmark var storfavoritter til at vinde EM for U17-hold i badminton, og i weekenden indfriede holdet forventningerne ved at slå Tyrkiet 3-0 i finalen.

Badminton Europes reporter på stedet fortæller i en video, at han anså mixeddoublen for at være nøglekampen. Danmark var favorit til at vinde singlerne, mens Tyrkiet havde gode muligheder i både herre- og damedouble.

Holbækkeren Rasmus Espersen spillede sammen med Christine Busch i åbningskampen i mixeddouble, og de gav Danmark den nødvendige sejr.

Men det kom til at tage over tre kvarter.

Tyrkerne bragte sig hurtigt foran første sæt, og de afgjorde det reelt ved at gå fra 14-11 til 20-11, og de vandt 21-12.

I andet sæt var der til gengæld slet ingen tvivl om danskernes sejr. Tyrkerne var på 1-1, men to store ryk afgjorde sættet. Først gik Espersen og Busch fra 6-5 til 11-5, og siden fra 14-9 til 21-9.

Og mens de to første sæt havde klare vindere, blev tredje sæt en tæt gyser.

Tyrkerne var foran 10-7, men det var også den største føring i sættet.

Danskerne havde matchbold ved 20-19, men de skulle bruge fem matchbolde for at afgøre kampen, og tyrkerne nåede at have matchbold foran 22-21. Men det blev danskerne, der vandt sættet 26-24.

- Vi var nervøse i starten og spillet var ikke det bedste. Men vi havde en god taktik, og i andet sæt fandt vi vores spil og spillede godt. I tredje sæt var det virkelig tæt, men det var fantastisk at bringe Danmark foran 1-0, siger Rasmus Espersen til Badminton Europe.

Ved det individuelle EM røg Rasmus Espersen til gengæld ud i første runde i både mixed- og herredouble.